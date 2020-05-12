Пой всегда вместе с артистами Дома культуры!

Международный
вокальный конкурс «Пой всегда-2020» учрежден композитором Александром
Ермоловым. Вокальное состязание проходило дистанционно с 1 февраля по 30 апреля
на сайте пойвсегда.рф. Исполнители и музыкальные коллективы представляли на
конкурс вокальные студийные аудиозаписи. Вокальные данные участников
параллельно оценивали и профессиональное жюри, и интернет-аудитория.
В
номинации «Авторская песня» в старшей возрастной группе дипломантом стала
гатчинская актриса Наталья Воробьёва, представившая на конкурс аудиозапись
песни «Нежность». Также благодарственными письмами за профессионализм и
педагогический талант были отмечены руководитель музыкального коллектива Алина
Сергеева, аккомпаниатор Виталий Хабалаев и звукорежиссер Владимир Деньговский.