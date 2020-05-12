Пой всегда вместе с артистами Дома культуры!

Пой всегда вместе с артистами Дома культуры!

Дипломантом Международного музыкального проект-конкурса аудиотреков «Пой всегда!» стала актриса театра «За углом», методист Гатчинского городского Дома культуры Наталья Воробьёва.

Рубрики : Культура     12 May 2020

Международный вокальный конкурс «Пой всегда-2020» учрежден композитором Александром Ермоловым. Вокальное состязание проходило дистанционно с 1 февраля по 30 апреля на сайте пойвсегда.рф. Исполнители и музыкальные коллективы представляли на конкурс вокальные студийные аудиозаписи. Вокальные данные участников параллельно оценивали и профессиональное жюри, и интернет-аудитория.

В номинации «Авторская песня» в старшей возрастной группе дипломантом стала гатчинская актриса Наталья Воробьёва, представившая на конкурс аудиозапись песни «Нежность». Также благодарственными письмами за профессионализм и педагогический талант были отмечены руководитель музыкального коллектива Алина Сергеева, аккомпаниатор Виталий Хабалаев и звукорежиссер Владимир Деньговский.

 

 

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