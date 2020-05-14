Дорожникам добавят тысячу рабочих

Этот
вопрос обсуждался сегодня в ходе рабочей поездки губернатора Ленинградской
области в Кировский район во время осмотра работ по восстановлению
асфальтобетонного покрытия региональной трассы «Санкт-Петербург – Кировск».
«Мы
можем привлечь на общественные работы в дорожном хозяйстве порядка 1-1,5 тысяч
человек по всей Ленинградской области. Это уборка полосы отвода, вырубка
кустарников на обочинах, веток и так далее. Если потребуется организация
доставки до места работы, привлечем транспортные компании, у которых также
сегодня сократился объем работ, а для организации обедов — предприятия
общепита. Помимо тех социальных выплат, которые мы выделяем из областного
бюджета предпринимателям, безработным, самозанятым, мы должны дать людям
возможность работать и зарабатывать», — сказал губернатор Александр Дрозденко.
По
его словам, в настоящее время проект постановления об общественных работах находится
на согласовании, проводятся необходимые расчеты. Общественные работы будут
предложены в дорожной сфере, в сфере экологии и составления интерактивных карт.
Напомним,
решение о введении общественных работ как дополнительного заработка тем, кто
остался без работы в период пандемии, было предложено губернатором
Ленинградской области в конце апреля на заседании правительства региона.