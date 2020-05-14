О введении моратория на проверки малого и среднего бизнеса

Так, в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о
которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года
включительно.
Исключение составят проверки, основаниями для проведения которых
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан,
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.