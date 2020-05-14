Редкие материалы о войне теперь доступны в электронном виде

Один
из разделов посвящен теме военных преступлений фашистов среди мирного
населения, в том числе, злодеяния против детей, на территории Ленинградской
области — документы, которые вошли в сборник «Без срока давности» вместе с
материалами Государственного архива Санкт-Петербурга и регионального управления
ФСБ России. Свидетельские показания,
выдержки из актов Государственной комиссии по расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков, протоколы допросов свидетельствуют о жертвах
нацизма.
Раздел
«Дети в годы войны» показывает страшную картину сиротства в регионе — выписки из детских домов и яслей наглядно
демонстрируют размеры трагедии.
Проект
открывает новые факты о работе школ и учреждений здравоохранения, борьбе с
желудочно-кишечными заболеваниями и противоэпидемических мероприятиях, помощи
мирного населения армии — сборе средств, продуктов и теплых вещей для бойцов, о
трудовой доблести ленинградцев и многие другие сведения.
В
планах организаторов — регулярное пополнение разделов, над поиском новых
документов ежедневно работают областные архивариусы.