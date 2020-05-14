Редкие материалы о войне теперь доступны в электронном виде

Один из разделов посвящен теме военных преступлений фашистов среди мирного населения, в том числе, злодеяния против детей, на территории Ленинградской области — документы, которые вошли в сборник «Без срока давности» вместе с материалами Государственного архива Санкт-Петербурга и регионального управления ФСБ России. Свидетельские показания, выдержки из актов Государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, протоколы допросов свидетельствуют о жертвах нацизма.

Раздел «Дети в годы войны» показывает страшную картину сиротства в регионе — выписки из детских домов и яслей наглядно демонстрируют размеры трагедии.

Проект открывает новые факты о работе школ и учреждений здравоохранения, борьбе с желудочно-кишечными заболеваниями и противоэпидемических мероприятиях, помощи мирного населения армии — сборе средств, продуктов и теплых вещей для бойцов, о трудовой доблести ленинградцев и многие другие сведения.

В планах организаторов — регулярное пополнение разделов, над поиском новых документов ежедневно работают областные архивариусы.