Редкие материалы о войне теперь доступны в электронном виде

Редкие материалы о войне теперь доступны в электронном виде

На портале Государственного архива Ленинградской области стартовал онлайн-проект «Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны» — редкие материалы рассказывают о жизни ленинградцев в тылу в тяжелое военное время.

Рубрики : Страницы истории     14 May 2020

Один из разделов посвящен теме военных преступлений фашистов среди мирного населения, в том числе, злодеяния против детей, на территории Ленинградской области — документы, которые вошли в сборник «Без срока давности» вместе с материалами Государственного архива Санкт-Петербурга и регионального управления ФСБ России.  Свидетельские показания, выдержки из актов Государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, протоколы допросов свидетельствуют о жертвах нацизма.

Раздел «Дети в годы войны» показывает страшную картину сиротства в регионе —  выписки из детских домов и яслей наглядно демонстрируют размеры трагедии.

Проект открывает новые факты о работе школ и учреждений здравоохранения, борьбе с желудочно-кишечными заболеваниями и противоэпидемических мероприятиях, помощи мирного населения армии — сборе средств, продуктов и теплых вещей для бойцов, о трудовой доблести ленинградцев и многие другие сведения.

В планах организаторов — регулярное пополнение разделов, над поиском новых документов ежедневно работают областные архивариусы.

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