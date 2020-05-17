Плановые отключения электроэнергии в Гатчине и районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

18 и 19 мая с 09:00 до 16:00

Пудостьское СП:

д. Ивановка, д. 6, 7, 8, 11.

18 и 19 мая с 09:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Тихковицы.

19 мая с 09:00 до 17:00

Рождественское СП:

д. Рыбицы.

д. Межно.

18 мая с 10.00 до 17.00

Веревское СП:

д. Малое Верево.

д. Большое Верево.

18 мая с 10:00 до 16:00

Елизаветинское СП:

д. Б. Борницы.

19 и 21 мая с 09:00 до 17:30

Сяськелевское СП:

д. Жабино, ул. Героев Пограничников, ул. Поселковая, котельная №52.

д. Крокшево.

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

20 мая c 09:00 до 17:00

г. Гатчина

ул. Рощинская, д. 7, 9, 9А, 9В, 11, 11А

пр. 25 Октября, д. 59, 61

21 мая с 09:00 до 15:00

г. Гатчина

пр. 25 Октября, д. 2А, 4, 8, стадион «Спартак»

22 мая с 09:00 до 17:00

г. Гатчина

ул. Зверевой, д. 7Б. 22

ул. Красных Военлетов, д. 9, 11

ул. Сандалова, д. 1, 5.