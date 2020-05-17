Плановые отключения электроэнергии в Гатчине и районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в
связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена
подача электроэнергии:
18 и 19 мая с 09:00 до 16:00
Пудостьское СП:
д. Ивановка, д. 6, 7, 8, 11.
18 и 19 мая с 09:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Тихковицы.
19 мая с 09:00 до 17:00
Рождественское СП:
д. Рыбицы.
д. Межно.
18 мая с 10.00 до 17.00
Веревское СП:
д. Малое Верево.
д. Большое Верево.
18 мая с 10:00 до 16:00
Елизаветинское СП:
д. Б. Борницы.
19 и 21 мая с 09:00 до 17:30
Сяськелевское СП:
д. Жабино, ул. Героев Пограничников, ул.
Поселковая, котельная №52.
д. Крокшево.
Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с
проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена
подача электроэнергии:
20 мая c 09:00 до 17:00
г. Гатчина
ул. Рощинская, д. 7, 9, 9А, 9В, 11, 11А
пр. 25 Октября, д. 59, 61
21 мая с 09:00 до 15:00
г. Гатчина
пр. 25 Октября, д. 2А, 4, 8, стадион
«Спартак»
22 мая с 09:00 до 17:00
г. Гатчина
ул. Зверевой, д. 7Б. 22
ул. Красных Военлетов, д. 9, 11
ул. Сандалова, д. 1, 5.