Важные изменения касаются патриотизма

- В статье 67.1 говорится: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Мне, как тренеру, кажется это очень важным, - говорит Ирина Белоусова. - Ведь мы не только учим наших девочек профессионально плавать, но и постоянно проводим занятия по патриотическому воспитанию. Например, мы регулярно приглашаем ветеранов на встречи с нашими подопечными, участвуем в возложении цветов к монументам защитникам Отечества, проводим встречи юных спортсменок с ветеранами спорта. Каждый раз наблюдаю, как девочки проникаются этими встречами и мероприятиями. И, конечно же, они помогают спортсменкам настраиваться перед соревнованиями, формируют умение бороться и выкладываться на все сто процентов, сплачивает коллектив. Можно с уверенностью сказать, что чувство патриотизма помогает нашим девочкам побеждать на международных соревнованиях. Поэтому очень хорошо, что моменты, связанные с этой важной темой, теперь будут закреплены в Конституции.

Также Ирина Белоусова считает важными поправки по вопросам образования, индексации пенсий и социальных выплат.

- Дети и пожилые люди – это самые незащищенные слои, о которых необходимо заботиться в первую очередь, - уверена тренер.



