Область продолжает программу расселения аварийного жилья

Для строительства дома в Ополье Кингисеппского района уже получено разрешение на строительство, идут работы по заливке фундамента. Планируемый ввод дома в эксплуатацию – 3 квартал 2021 года.

Проекты строительства домов Дружной горке, Гатчинского района, в Волосово, Ефимовском Бокситогорского района выходят на этап экспертиз, ведутся подготовительные работы на строительных площадках. Для строительства домов в Подпорожье, в Гатчине идут проектно-изыскательские работы, подготовка участков.

В 2020 году также планируются конкурсный отбор застройщиков, заключение договоров аренды земельных участков и проектно-изыскательских работ для строительства домов в Лесколово, Ивангороде, Лодейном Поле, Тихвине, Луге, Сясьстрое.

Напомним, на переселение граждан из аварийного фонда до 2023 года выделено 4,2 млрд рублей: 35% этих средств — из Фонда ЖКХ, остальные 65% или 2,77 млрд рублей — из областного бюджета.

Расселение аварийного жилья на первых трех этапах программы будет идти в Волосовском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Лужском, Приозерском, Тосненском, Бокситогорском, Подпорожском, Тихвинском, Сланцевском районах.

Первый этап программы 2019-2020 годов планируется выполнить досрочно. Всего необходимо расселить 21 тысячу аварийных квадратных метров, для этого в 43 муниципальных образованиях для граждан приобретаются квартиры на вторичном рынке.

Начиная со второго этапа программы в 2020-2021 годах, расселение аварийного жилья на 95% будет осуществляться за счет нового строительства — оператором этой части является ЛеноблАИЖК.