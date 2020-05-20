Область продолжает программу расселения аварийного жилья

Для строительства дома в Ополье Кингисеппского района уже получено разрешение на строительство, идут работы по заливке фундамента. Планируемый ввод дома в эксплуатацию – 3 квартал 2021 года.
Проекты строительства
домов Дружной горке, Гатчинского района, в Волосово, Ефимовском Бокситогорского
района выходят на этап экспертиз, ведутся подготовительные работы на
строительных площадках. Для строительства домов в Подпорожье, в Гатчине идут
проектно-изыскательские работы, подготовка участков.
В 2020 году также планируются
конкурсный отбор застройщиков, заключение договоров аренды земельных участков и
проектно-изыскательских работ для строительства домов в Лесколово, Ивангороде,
Лодейном Поле, Тихвине, Луге, Сясьстрое.
Напомним, на переселение
граждан из аварийного фонда до 2023 года выделено 4,2 млрд рублей: 35% этих
средств — из Фонда ЖКХ, остальные 65% или 2,77 млрд рублей — из областного
бюджета.
Расселение аварийного
жилья на первых трех этапах программы будет идти в Волосовском, Волховском,
Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском,
Лодейнопольском, Лужском, Приозерском, Тосненском, Бокситогорском,
Подпорожском, Тихвинском, Сланцевском районах.
Первый этап программы
2019-2020 годов планируется выполнить досрочно. Всего необходимо расселить 21
тысячу аварийных квадратных метров, для этого в 43 муниципальных образованиях
для граждан приобретаются квартиры на вторичном рынке.
Начиная со второго этапа
программы в 2020-2021 годах, расселение аварийного жилья на 95% будет
осуществляться за счет нового строительства — оператором этой части является
ЛеноблАИЖК.