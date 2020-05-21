Гатчинская Биржа труда проводит набор на участие в общественных работах

В
общественных работах могут принять участие не только безработные граждане, но и
временно неработающие сотрудники предприятий, деятельность которых
приостановлена.
Виды
работ:
-
вырубка деревьев и кустарников,
- скашивание
травы и уборка мусора в полосе отвода,
- очистка
и мойка дорожных знаков,
-
покраска бордюрного камня, барьерных ограждений, автобусных остановок,
-
очистка водоотводных лотков.
Список
работ постоянно расширяется.
Оплата
труда за общественные работы составляет 24.260 рублей в месяц (2 МРОТ).
Справочная
информация по телефону: 8(81371) 45616 или по электронной почте 0602@czn47.ru
(в теме письма необходимо написать «Общественные работы»)