Гатчинская Биржа труда проводит набор на участие в общественных работах

Гатчинская Биржа труда проводит набор на участие в общественных работах

На июнь – август 2020 года доступно несколько видов работ.

Рубрики : Общество     21 May 2020

В общественных работах могут принять участие не только безработные граждане, но и временно неработающие сотрудники предприятий, деятельность которых приостановлена.

Виды работ:

- вырубка деревьев и кустарников,

- скашивание травы и уборка мусора в полосе отвода,

- очистка и мойка дорожных знаков,

- покраска бордюрного камня, барьерных ограждений, автобусных остановок,

- очистка водоотводных лотков.

Список работ постоянно расширяется.

Оплата труда за общественные работы составляет 24.260 рублей в месяц (2 МРОТ).

Справочная информация по телефону: 8(81371) 45616 или по электронной почте 0602@czn47.ru (в теме письма необходимо написать «Общественные работы»)

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