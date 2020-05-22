Что нужно знать о материнском капитале

Первое изменение коснулось порядка выплаты материнского капитала: если ранее сертификат на денежные средства выдавался при рождении второго и последующего детей, то согласно вступившим в силу изменениям сертификат на получение средств материнского капитала выдается уже при рождении первого ребенка.

Изменен также размер материнского капитала: если первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2020 года – выплата составит 466 617 рублей. При рождении в дальнейшем второго ребенка семье дополнительно выплачивается 150 тысяч рублей. Общая сумма материнского капитала составит 616 617 рублей.

Если второй ребенок или последующие дети родились в 2020 году – государство сразу выдаст семье сертификат на 616 617 рублей.

Указанные изменения действуют в случае рождения ребенка в 2020 году: если второй или последующие дети родились до 31 декабря 2019 года – размер материнского капитала остается на прежнем уровне и составляет 466 617 рублей.

Предусмотрено, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться.

Важным изменением является то, что претендовать на получение средств на первенца сможет также отец в том случае, если он является единственным усыновителем ребенка.

Изменились и сроки предоставления материнского капитала. Теперь Пенсионный фонд обязан принять решение о выдаче сертификата в течение пяти рабочих дней вместо пятнадцати. В случае необходимости уточнения каких-либо сведений или запроса документов, этот срок может быть продлен до 15 дней (ранее – месяц).

Решение Пенсионного фонда о предоставлении средств материнского капитала станет известно получателю уже через 1 рабочий день со дня подачи заявления. Раньше на это уходило до пяти дней.

Сокращены сроки и для рассмотрения заявления о распоряжении материнским капиталом – теперь оно рассматривается не в течение месяца, а десяти рабочих дней с даты приема заявления со всеми необходимыми документами. Если понадобятся дополнительные сведения или документы, то Пенсионный фонд примет решение в течение 20 рабочих дней.

Изменения коснулись и порядка предоставления документов на получение капитала. Теперь семьям не нужно будет собирать пакет документов на получение госуслуги, в том числе подтверждать место своего жительства. Пенсионный фонд будет сам выяснять всю необходимую информацию из государственных информационных систем.

Расширены и возможности использования средств материнского капитала: теперь выделенные государством деньги можно будет вложить в строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке (ранее только ИЖС).

Срок действия программы материнского капитала продлевается на пять лет, до 31 декабря 2026 года.