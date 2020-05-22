Что нужно знать о материнском капитале

Первое изменение коснулось порядка выплаты материнского капитала: если ранее сертификат на денежные средства выдавался при рождении второго и последующего детей, то согласно вступившим в силу изменениям сертификат на получение средств материнского капитала выдается уже при рождении первого ребенка.
Изменен также размер материнского капитала: если первый ребенок родился
или был усыновлен с 1 января 2020 года – выплата составит 466 617 рублей.
При рождении в дальнейшем второго ребенка семье дополнительно выплачивается 150
тысяч рублей. Общая сумма материнского капитала составит 616 617 рублей.
Если второй ребенок или последующие дети родились в 2020 году –
государство сразу выдаст семье сертификат на 616 617 рублей.
Указанные изменения действуют в случае рождения ребенка в 2020 году: если
второй или последующие дети родились до 31 декабря 2019 года – размер
материнского капитала остается на прежнем уровне и составляет 466 617 рублей.
Предусмотрено, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться.
Важным изменением является то, что претендовать на получение средств на
первенца сможет также отец в том случае, если он является единственным
усыновителем ребенка.
Изменились и сроки предоставления материнского капитала. Теперь
Пенсионный фонд обязан принять решение о выдаче сертификата в течение пяти
рабочих дней вместо пятнадцати. В случае необходимости уточнения каких-либо
сведений или запроса документов, этот срок может быть продлен до 15 дней (ранее
– месяц).
Решение Пенсионного фонда о предоставлении средств материнского капитала
станет известно получателю уже через 1 рабочий день со дня подачи заявления.
Раньше на это уходило до пяти дней.
Сокращены сроки и для рассмотрения заявления о распоряжении материнским
капиталом – теперь оно рассматривается не в течение месяца, а десяти рабочих
дней с даты приема заявления со всеми необходимыми документами. Если
понадобятся дополнительные сведения или документы, то Пенсионный фонд примет
решение в течение 20 рабочих дней.
Изменения коснулись и порядка предоставления документов на получение
капитала. Теперь семьям не нужно будет собирать пакет документов на получение
госуслуги, в том числе подтверждать место своего жительства. Пенсионный фонд
будет сам выяснять всю необходимую информацию из государственных информационных
систем.
Расширены и возможности использования средств материнского капитала:
теперь выделенные
государством деньги можно будет вложить в строительство или реконструкцию
жилого дома на садовом участке (ранее только ИЖС).
Срок действия программы материнского капитала продлевается на пять лет,
до 31 декабря 2026 года.