В ряде городов области установлены особые правила проезда

Соответствующее постановление Правительства Ленинградской области подписал 24 мая губернатор региона Александр Дрозденко.

Согласно новому документу, в период с 25 мая по 17 июня гражданам, следующим на автомобилях из других субъектов Российской Федерации, а также из муниципальных образований Ленинградской области с повышенным риском распространения коронавирусной инфекции — Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского, Тосненского районов — необходимо передвигаться без остановки по территории населенных пунктов, где установлен особый порядок передвижения автотранспортных средств. Это города Волхов, Лодейное Поле, Луга, Подпорожье, Сланцы, Сосновый Бор, Кингисепп, Ивангород, Светогорск, Кириши, Тихвин, кроме случаев экстренной вынужденной остановки.

Исключения составляют транспортные средства, следующие до места работы или жительства, межрегиональные перевозки, транспорт, следующий для устранения последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан, дорожной деятельности, а также автотранспорт специального назначения.