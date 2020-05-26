В Ленинградской области стартовали общественные работы

«Мы впервые вводим
практику общественных работ — даем возможность заработка тем, кто из-за
пандемии потерял доход, — отмечает губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. — Начать решили с дорожной отрасли, но в ближайшее время перечень
таких работ будет расширен — в частности, мы планируем привлечь желающих
граждан к расчистке и обустройству экологических троп».
Сегодня 29 человек вышли
на общественные работы в государственных дорожных ремонтно-строительных
управлениях (ДРСУ) в Гатчинском, Киришском, Кировском, Выборгском,
Всеволожском, Тосненском, Волховском и Ломоносовском районах. Они занимаются
занимаются вырубкой деревьев и кустарников, скашиванием травы и уборкой мусора
в полосе отвода, очисткой и мойкой дорожных знаков, покраской бордюрного камня,
барьерных ограждений, автобусных остановок и очисткой водоотводных лотков.
Оплата труда на
общественных работах составляет 24 260 рублей в месяц (2 МРОТ) из средств
бюджета Ленинградской области.
До конца недели
планируется трудоустройство ещё 55 человек в этих же районах. С 1 июня к
общественным работам присоединятся ещё 87 человек.