В Ленинградской области стартовали общественные работы

«Мы впервые вводим практику общественных работ — даем возможность заработка тем, кто из-за пандемии потерял доход, — отмечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Начать решили с дорожной отрасли, но в ближайшее время перечень таких работ будет расширен — в частности, мы планируем привлечь желающих граждан к расчистке и обустройству экологических троп».

Сегодня 29 человек вышли на общественные работы в государственных дорожных ремонтно-строительных управлениях (ДРСУ) в Гатчинском, Киришском, Кировском, Выборгском, Всеволожском, Тосненском, Волховском и Ломоносовском районах. Они занимаются занимаются вырубкой деревьев и кустарников, скашиванием травы и уборкой мусора в полосе отвода, очисткой и мойкой дорожных знаков, покраской бордюрного камня, барьерных ограждений, автобусных остановок и очисткой водоотводных лотков.

Оплата труда на общественных работах составляет 24 260 рублей в месяц (2 МРОТ) из средств бюджета Ленинградской области.

До конца недели планируется трудоустройство ещё 55 человек в этих же районах. С 1 июня к общественным работам присоединятся ещё 87 человек.