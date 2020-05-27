Гатчинский район – лидер областного рейтинга

Высоко были оценены показатели по таким группам как экономика, управление и финансы, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная сфера.

Максимальные баллы Гатчинский район получил по таким показателям, как:

- доля освобожденных земельных площадей от засоренности борщевиком Сосновского,

- доля муниципальных контрактов, заключенных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций,

- доля жилых зданий, по которым органами местного самоуправления представлены паспорта готовности к отопительному периоду,

- оснащенность приборами учета теплоснабжения зданий,

- доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов,

- доля доступных для инвалидов зданий учреждений, оказывающих услуги населению, находящихся в собственности района,

- отсутствие просрочек по межведомственным электронным запросам,

- доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта,

- достижение результатов, соответствующих основным показателям, предусмотренным паспортами региональных проектов национального проекта «Образование» и др.

Но есть направления, которые нуждаются в повышении результативности. Среди них - управление муниципальными земельными ресурсами и муниципальным имуществом, создание народных дружин в поселениях района, увеличение доли участников культурно-досуговых формирований в общей численности населения района и некоторые другие.

Мониторинг результативности деятельности глав администраций муниципальных районов Ленинградской области проводится в соответствии с перечнем показателей «Рейтинг 47», утвержденным постановлением губернатора Ленинградской области от 12 марта 2018 года № 10-пг.