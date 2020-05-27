Гатчинский район – лидер областного рейтинга

Высоко были оценены показатели по таким
группам как экономика, управление и финансы, жилищно-коммунальное хозяйство,
социальная сфера.
Максимальные баллы Гатчинский район
получил по таким показателям, как:
- доля освобожденных земельных площадей от
засоренности борщевиком Сосновского,
- доля муниципальных контрактов,
заключенных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций,
- доля жилых зданий, по которым органами
местного самоуправления представлены паспорта готовности к отопительному
периоду,
- оснащенность приборами учета
теплоснабжения зданий,
- доля ликвидированных несанкционированных
мест размещения отходов,
- доля доступных для инвалидов зданий
учреждений, оказывающих услуги населению, находящихся в собственности района,
- отсутствие просрочек по межведомственным
электронным запросам,
- доля занимающихся по программам
спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической
культуры и спорта,
- достижение результатов, соответствующих
основным показателям, предусмотренным паспортами региональных проектов национального
проекта «Образование» и др.
Но есть направления, которые нуждаются в
повышении результативности. Среди них - управление муниципальными земельными
ресурсами и муниципальным имуществом, создание народных дружин в поселениях
района, увеличение доли участников культурно-досуговых формирований в общей
численности населения района и некоторые другие.
Мониторинг результативности деятельности
глав администраций муниципальных районов Ленинградской области проводится в
соответствии с перечнем показателей «Рейтинг 47», утвержденным постановлением губернатора
Ленинградской области от 12 марта 2018 года № 10-пг.