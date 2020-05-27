В Гатчинском районе разрешено посещение кладбищ, но с условиями

Кто
же получил разрешение?
Во-первых,
близкие родственники, либо законные представители умершего, либо иные лица,
взявших на себя обязанность осуществить погребение - для участия в церемонии
погребения,
Во-вторых,
для проведения уборки и приведения в порядок мест захоронения для близких
родственников и членов семьи умершего, либо лиц, взявших на себя обязанность
осуществить уборку и привести место захоронение в порядок, количеством не
более трех человек, за исключением выходных и праздничных дней, с
соблюдением социальной дистанции и норм эпидемиологической безопасности.
В-третьих,
лица, на которых возложена обязанность по содержанию кладбищ с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований по поддержанию мер по нераспространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
МУП
РУ «Тихая обитель» и главам администраций городских и сельских поселений
Гатчинского района рекомендовано обеспечить соблюдение настоящего постановления
и соблюдение всех необходимых санитарно-эпидемических
требований по поддержанию мер по нераспространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).