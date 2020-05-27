В Гатчинском районе разрешено посещение кладбищ, но с условиями

Кто же получил разрешение?

Во-первых, близкие родственники, либо законные представители умершего, либо иные лица, взявших на себя обязанность осуществить погребение - для участия в церемонии погребения,

Во-вторых, для проведения уборки и приведения в порядок мест захоронения для близких родственников и членов семьи умершего, либо лиц, взявших на себя обязанность осуществить уборку и привести место захоронение в порядок, количеством не более трех человек, за исключением выходных и праздничных дней, с соблюдением социальной дистанции и норм эпидемиологической безопасности.

В-третьих, лица, на которых возложена обязанность по содержанию кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по поддержанию мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

МУП РУ «Тихая обитель» и главам администраций городских и сельских поселений Гатчинского района рекомендовано обеспечить соблюдение настоящего постановления и соблюдение всех необходимых санитарно-эпидемических требований по поддержанию мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).