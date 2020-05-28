Новые профессии для бабушек и мам

Мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию реализуются в рамках национального проекта «Демография».

59 женщин, имеющих детей до 7 лет, уже успешно завершили обучение. Учащиеся осваивали новую для себя специальность или повышали квалификацию в имеющейся профессии, чтобы чувствовать себя уверенно, вернувшись на рынок труда после периода ухода за ребенком. Обучение бесплатное и проводится по наиболее востребованным в регионе профессиям – воспитатель, педагог дополнительного образования, бухгалтер, менеджер по персоналу и другим. Многие образовательные программы сейчас идут дистанционно. Во время обучения выплачивается стипендия.

С начала года на обучение молодых мам израсходовано 2,54 млн рублей. Из них – 1,7 млн рублей из федерального бюджета, остальное выделил регион.

Обучение от Биржи труда Ленинградской области уже успешно прошли 110 жителей региона от 50 лет и предпенсионного возраста. Большинство продолжает осваивать новые профессии в дистанционном режиме, но 48 человек уже вернулись к очному обучению. В среднем образовательные программы рассчитаны на три месяца.

Пройти курсы и получить новые профессиональные компетенции могут как работающие и незанятые граждане, так и работники предприятий по заявкам работодателей. Профессиональное обучение и дополнительное профобразование осуществляется по 19 программам: тракторист, охранник, бухгалтер, делопроизводство на ПК, повар, менеджер по управлению персоналом, руководитель малого и среднего бизнеса и другим. В период обучения незанятым и не получающим государственную пенсию гражданам выплачивается стипендия в размере МРОТ.

С начала года на это направление израсходовано 1,33 млн рублей, из них 893 тысяч рублей из федерального бюджета и 440 тысяч рублей из средств региона.

Для направления на обучение необходимо дистанционно обратиться в один из филиалов центра занятости населения, где специалисты помогут определиться с выбором профессии, а также подобрать наиболее подходящую программу.

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