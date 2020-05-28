Новые профессии для бабушек и мам

Мероприятия по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
реализуются в рамках национального проекта «Демография».
59 женщин, имеющих детей
до 7 лет, уже успешно завершили обучение. Учащиеся осваивали новую для себя
специальность или повышали квалификацию в имеющейся профессии, чтобы
чувствовать себя уверенно, вернувшись на рынок труда после периода ухода за
ребенком. Обучение бесплатное и проводится по наиболее востребованным в регионе
профессиям – воспитатель, педагог дополнительного образования, бухгалтер,
менеджер по персоналу и другим. Многие образовательные программы сейчас идут
дистанционно. Во время обучения выплачивается стипендия.
С начала года на обучение
молодых мам израсходовано 2,54 млн рублей. Из них – 1,7 млн рублей из
федерального бюджета, остальное выделил регион.
Обучение от Биржи труда
Ленинградской области уже успешно прошли 110 жителей региона от 50 лет и
предпенсионного возраста. Большинство продолжает осваивать новые профессии в
дистанционном режиме, но 48 человек уже вернулись к очному обучению. В среднем
образовательные программы рассчитаны на три месяца.
Пройти курсы и получить
новые профессиональные компетенции могут как работающие и незанятые граждане,
так и работники предприятий по заявкам работодателей. Профессиональное обучение
и дополнительное профобразование осуществляется по 19 программам: тракторист,
охранник, бухгалтер, делопроизводство на ПК, повар, менеджер по управлению
персоналом, руководитель малого и среднего бизнеса и другим. В период обучения
незанятым и не получающим государственную пенсию гражданам выплачивается
стипендия в размере МРОТ.
С начала года на это
направление израсходовано 1,33 млн рублей, из них 893 тысяч рублей из
федерального бюджета и 440 тысяч рублей из средств региона.
Для направления на
обучение необходимо дистанционно обратиться в один из филиалов центра занятости
населения, где специалисты помогут определиться с выбором профессии, а также
подобрать наиболее подходящую программу.
#нацпроекты