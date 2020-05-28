В Кобринском поселении прошел памятный молебен

В Кобринском поселении прошел памятный молебен

В субботу, 23 мая, в поселке Карташевская состоялось памятное мо-ление об упокоении православных воинов за веру и Отечество на брани убиенных, по всем погибшим в Чеченской республике жителей Гатчины и Гатчинского района.

Рубрики : Общество     28 May 2020

Мероприятие приурочено к дате мученической кончине Евгения Родионова, которому было всего 19 лет, когда он погиб в Чечне. Попав в плен, юноша мужественно выдержал пытки, отказался снять православный крест и принять чужую веру.

Ежегодное мероприятие провел настоятель храмов в деревне Кобрино и поселке Карташевская отец Николай.

 

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