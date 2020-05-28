В Ленобласти появится «тихий час»

Такие
меры понадобились после введения в регионе режима самоизоляции и объявления с
30 марта в стране нерабочим периодом. Теперь в Ленинградской области
устанавливается административная ответственность за совершение действий,
нарушающих тишину и покой граждан, в период с 23 до 7 часов в объявленные
Президентом РФ нерабочие дни, а также в период с 13 до 15 часов - в любые дни.
А в
целом в новой редакции статья закона звучит так: «Нарушение в помещениях и на
территориях, защищаемых от шумовых воздействий, тишины и покоя граждан в период
с 23 до 7 часов в будние дни, а также в нерабочие дни в соответствии с указами
Президента РФ, с 22 до 10 часов в выходные дни и нерабочие праздничные дни, а
также при производстве ремонтных, строительных и иных хозяйственных работ, влекущих
нарушение тишины и покоя, с 13 до 15 часов в любой день влечет нарушение
административного штрафа...»
Размер
штрафа останется неизменным. Для граждан он составит от 500 до 1.000 рублей;
для должностных лиц - от 2.000 до 5.000 рублей; для юридических лиц - от 10.000
до 15.000 рублей.
По словам инициатора закона, депутата Алексея Игонина, он еще в прошлом году предлагал урегулировать данный вопрос, но тогда не нашел поддержки, кроме того, требовалась проработка инициативы.
- Пандемия явилась катализатором этого
решения, - отметил Алексей Игонин. - Коллеги задавали вопрос о том, как закон
будет работать. Речь идет не об остановке ремонтных и строительных работ, а о
распределении времени таким образом, чтобы в "тихий" час заниматься
нешумными работами. Не обязательно стучать, можно и красить. Задача - не наказать
или помешать что-то делать, а определить нормы поведения в социуме.
О важности принятого закона сказал и спикер ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин.
- Закон абсолютно правильный, действительно сегодня люди оказались в непривычной
для себя обстановке и вынуждены сидеть дома, - поделился Сергей Михайлович. - При этом дневной детский сон никто
не отменял, но какой сон - если сосед за стенкой сверлит или молотком стучит, а
то и вовсе дискотеку устроил. Сегодня органы правопорядка не могут реагировать
на такие ситуации, поскольку нет закона. Дело, конечно, не в штрафе, но люди
поймут, что за такие действия может грозить наказание и лишний раз шуметь не
будут.
Принятый
закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.