В Ленобласти появится «тихий час»

Такие меры понадобились после введения в регионе режима самоизоляции и объявления с 30 марта в стране нерабочим периодом. Теперь в Ленинградской области устанавливается административная ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в период с 23 до 7 часов в объявленные Президентом РФ нерабочие дни, а также в период с 13 до 15 часов - в любые дни.

А в целом в новой редакции статья закона звучит так: «Нарушение в помещениях и на территориях, защищаемых от шумовых воздействий, тишины и покоя граждан в период с 23 до 7 часов в будние дни, а также в нерабочие дни в соответствии с указами Президента РФ, с 22 до 10 часов в выходные дни и нерабочие праздничные дни, а также при производстве ремонтных, строительных и иных хозяйственных работ, влекущих нарушение тишины и покоя, с 13 до 15 часов в любой день влечет нарушение административного штрафа...»

Размер штрафа останется неизменным. Для граждан он составит от 500 до 1.000 рублей; для должностных лиц - от 2.000 до 5.000 рублей; для юридических лиц - от 10.000 до 15.000 рублей.

По словам инициатора закона, депутата Алексея Игонина, он еще в прошлом году предлагал урегулировать данный вопрос, но тогда не нашел поддержки, кроме того, требовалась проработка инициативы.

- Пандемия явилась катализатором этого решения, - отметил Алексей Игонин. - Коллеги задавали вопрос о том, как закон будет работать. Речь идет не об остановке ремонтных и строительных работ, а о распределении времени таким образом, чтобы в "тихий" час заниматься нешумными работами. Не обязательно стучать, можно и красить. Задача - не наказать или помешать что-то делать, а определить нормы поведения в социуме.

О важности принятого закона сказал и спикер ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин.

- Закон абсолютно правильный, действительно сегодня люди оказались в непривычной для себя обстановке и вынуждены сидеть дома, - поделился Сергей Михайлович. - При этом дневной детский сон никто не отменял, но какой сон - если сосед за стенкой сверлит или молотком стучит, а то и вовсе дискотеку устроил. Сегодня органы правопорядка не могут реагировать на такие ситуации, поскольку нет закона. Дело, конечно, не в штрафе, но люди поймут, что за такие действия может грозить наказание и лишний раз шуметь не будут.

Следует отметить, что в ряде субъектов РФ уже установлена ответственность за нарушение режима тишины с 13 до 15 часов. Эта история апробирована в других субъектах. Послеобеденный сон для детей очень важен, особенно теперь, в режиме самоизоляции, когда детские сады в большинстве своем не работают. Да и многие пожилые люди предпочитают днем отдыхать.

Принятый закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.