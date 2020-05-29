Какие дома не облагаются налогом на имущество

В настоящее время во многих регионах России налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Проверить кадастровую стоимость дома можно на сайте Росреестра - rosreestr.ru.

Все жилые дома, жилые строения, возведенные на земельных участках, выделенных для садоводства, ведения личного и дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, облагаются налогом на имущество физлиц. Но за некоторые из них налог платить не придется.

При расчете налога на жилой дом применяется вычет, распространяющийся на все категории граждан-налогоплательщиков: из кадастровой стоимости дома вычитается стоимость 50 квадратных метров его площади (п. 5 ст. 403 НК РФ). Получается, если общая площадь дома не превышает 50 кв. м, платить налог за него не придется.

Для всех граждан, имеющих в собственности жилые дома, площадь которых равна 50 кв. метрам, предусмотрена возможность налогового вычета (п. 3-5 ст. 403 НК РФ).

Вычет применяется по каждому объекту недвижимости. Так, если в собственности имеется несколько домов, при расчете налога по каждому из них вычтут кадастровую стоимость 50 кв. м.

Если в собственности имеется дом площадью 60 кв. метров, то налог на дом берется от кадастровой стоимости оставшихся после вычета 10 кв. метров.

Управление Росреестра по Ленинградской области провело небольшую аналитику и выяснило, что в Ленобласти доля жилых домов с площадью менее 50 квадратных метров от общего количества ИЖС составляет в среднем в 26,22% (при средней площади ИЖС по области 98,78 кв. м).

Так, в Сланцевском районе, где средняя площадь ИЖС составляет 65,76 кв. м, наибольшее количество жилых домов с площадью менее 50 кв. м, которые не облагаются налогом на имущество – 46,45%.

В Гатчинском районе средняя площадь жилых домов составляет 95 кв. м, построек с площадью менее 50 кв. м - всего 22 %.

Наименьшее количество освобожденных от уплаты налогов на имущество во Всеволожском районе: при средней площади жилых домов в 165,72 кв. м, построек с площадью менее 50 кв. м здесь всего 10,89%.