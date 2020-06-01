1 июня - Международный день защиты детей

Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Это не только один из самых радостных праздников для детей, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите, а также о том, что взрослые несут ответственность за них.

В Санкт-Петербурге по состоянию на 1 января 2019 года проживало свыше 924 тысяч детей (в возрасте от 0 до 17 лет), в Ленинградской области – свыше 318 тысяч. Это почти каждый шестой житель как города, так и области. Для всех возрастных групп детей от 0 до 17 лет характерно превышение численности мальчиков над девочками, на начало 2019 года на 1000 девочек в Санкт-Петербурге приходилось 1056 мальчиков.

В 2019 году в Санкт-Петербурге родились 59 тыс. детей, что на 5 тыс. малышей меньше, чем в 2018 году, в Ленинградской области – 13,5 тыс. детей, это на 547 малышей меньше. Общий показатель рождаемости в городе снизился на 8,3%, в области – на 6,4% и составил, соответственно, 11,0 и 7,3 родившихся на 1000 человек населения.

В 2018 году 46% всех родившихся детей города стали первенцами, 38% - вторыми, 12% - третьими, 4% детей родились четвертыми и более. В области 38%, 39%, 16% и 7% соответственно. Сложилась устойчивая тенденция роста доли рождения третьих и более детей.

Снижение рождаемости в целом обусловлено тем, что в настоящее время в репродуктивный возраст вступило немногочисленное поколение 90-х годов прошлого века. Кроме того, одной из тенденций, проявившихся в последние годы, является увеличение возраста детородных женщин. Наиболее полную картину, характеризующую структуру семей и положение детей, дают материалы Всероссийских переписей населения.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».