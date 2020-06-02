Продолжается реставрация Гатчинского дворца

Как сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП), в этом году подрядчику ООО «Реставратор» предстоит отреставрировать северный, южный и юго-западный фасады западного полуциркуля дворца, а также фасады центральной части дворца. Общая стоимость этих работ составит 135 млн рублей.

Рабочие уже установили леса, выполнили демонтаж линейных окрытий, также ведутся работы по расчистке облицовки фасада.

Кроме того, как отметили в ведомстве, в 2020 году планируется отреставрировать фасады Кухонного каре на сумму 158,8 млн рублей.

«Уже в сентябре 1941 года дворец был сильно поврежден в результате бомбардировок. А в послевоенное время Гатчина была в роли «забытого дитя» государства, - отмечает председатель КГИОП Сергей Макаров. - Царское Село, Петергоф, Павловск восстанавливались, а в Гатчине проводились ремонтные работы, но реставрации не было вплоть до 1976 года. И потом понадобилось ещё 30 лет для того, чтобы Гатчина попала в реставрационную программу КГИОП и начали выделяться значительные средства городского бюджета».

Особенность фасадов Гатчинского дворца - облицовка пудостским (туф) и гатчинским доломитами (т.н. «черницкая» и «парицкая» плита). Облицовочные плиты натурального камня, скрывая кирпичные стены, усиливают монументальность и создают впечатление, что дворец, подобно средневековым замкам, сложен из тесаных каменных квадров.

Серо-желтый цвет лицевой поверхности камня со временем становится более насыщенным за счет появления на поверхности природной патины (пленки оксидов железа).

«При проведении реставрационных работ стали поступать вопросы - почему фасад изменил цвет? - отмечает заместитель руководителя СПб ГУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» Александр Тарасенко. - Естественно, камень расчищается, и мы видим именно первоначальный, первозданный цвет доломита».

В процессе реставрации поверхность доломита подвергается очистке СВАО (струйно-вихревая абразивная очистка), что приводит к тому, что поверхность приобретает свой первоначальный светло-серый цвет. Это связано с тем, что удаляется тонкий поверхностный слой переродившегося и изменившего свой цвет камня. Со временем поверхность отреставрированной доломитовой облицовки вновь приобретет привычный желтоватый оттенок.

«Камень необходимо защищать от разрушения в результате природных и физических воздействий, агрессивной среды, - говорит Александр Тарасенко. - В том числе, напомним, дворец горел. На некоторых фрагментах каменного фасада видны следы пожара, которые все равно до конца невозможно убрать, они останутся».

По комиссионному согласованию поверхность камня защищается с помощью кремнийорганических соединений (гидрофобизатора).

В период с 2015 по 2019 годы по программе КГИОП на реставрацию интерьеров и фасадов Гатчинского дворца выделено 553 млн. руб. Выполнены работы по реставрации интерьеров Дворцовой церкви, Арсенального зала, Чесменской галереи, а также реставрации фасадов центральной части дворца и Арсенального каре.

«Фасады дворца реставрировались после войны, но далеко не полностью, - говорит директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов. - Например, Кухонное каре вообще практически не было затронуто после разрушений. К настоящему времени значительная часть работ по восстановлению дворца либо уже сделана, либо планируется, и мы уже можем с оптимизмом смотреть в будущее».

Реставрацию фасадов дворца планируется полностью завершить в 2021 году - после запланированных работ на восточном полуциркуле и внутри Кухонного каре.

Фото: КГИОП