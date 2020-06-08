Изменения важны для защиты культурного наследия

- Накопленное
нашей страной культурное богатство будет являться незыблемой, постоянной
основой, – отмечает Михаил Голиков. - С практической точки зрения это может
означать то, что как бы не менялись взгляды у будущего руководства страны,
какие бы новые течения не возникали в субкультурах, понятия и основы русской
литературы, русской музыки, русского языка должны остаться базовыми и
незыблемыми. На протяжении всей российской истории мы вбирали элементы других
мировых культур. Благодаря этим заимствованиям мы накапливали свою – русскую
культуру. Сегодня она должна быть неоспорима. Не для того, чтобы ее сравнивать
с другими культурами, а для себя, для воспитания и преемственности будущих
поколений.
Изменения,
связанные с вопросами семьи и детства, воспитания подрастающего поколения также
очень важны. Сегодня это вопрос не праздный, потому что существует очень много
вызовов в тех методиках, которые разработаны в последние годы в области
воспитания и обучения детей и подростков. Как человек, возглавляющий Филармонию
для детей и юношества, я очень приветствую эти поправки.