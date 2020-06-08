Изменения важны для защиты культурного наследия

Изменения важны для защиты культурного наследия

1 июля состоится Общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию. Художественный руководитель оркестра «Таврический», дирижер Михаил Голиков убежден, что изменения имеют огромное значение для каждого человека в нашей стране, особенно те, которые связаны с охраной и защитой культурного наследия.

Рубрики : Общество     08 Jun 2020

- Накопленное нашей страной культурное богатство будет являться незыблемой, постоянной основой, – отмечает Михаил Голиков. - С практической точки зрения это может означать то, что как бы не менялись взгляды у будущего руководства страны, какие бы новые течения не возникали в субкультурах, понятия и основы русской литературы, русской музыки, русского языка должны остаться базовыми и незыблемыми. На протяжении всей российской истории мы вбирали элементы других мировых культур.​ Благодаря этим заимствованиям мы накапливали свою – русскую культуру. Сегодня она должна быть неоспорима. Не для того, чтобы ее сравнивать с другими культурами, а для себя, для воспитания и преемственности будущих поколений.

Изменения, связанные с вопросами семьи и детства, воспитания подрастающего поколения также очень важны. Сегодня это вопрос не праздный, потому что существует очень много вызовов в тех методиках, которые разработаны в последние годы в области воспитания и обучения детей и подростков. Как человек, возглавляющий Филармонию для детей и юношества, я очень приветствую эти поправки.

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