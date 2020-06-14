В Гатчинском районе за два выходных дня – 30 новых заболевших

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев 742 человека, в том числе 59 – за выходные.

В Ленинградской области в целом за минувшие сутки выявлено 52 новых случая заболевания коронавирусом. На 14 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 3553 человек, 864 из их числа – активные (больны в настоящее время), 2666 выздоровели, 23 умерли.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 483 человека (выздоровел 340),

- п. Вырица – 85 человек (выздоровели 75),

- п. Сиверский – 78 человек (выздоровели 67),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека

- г. Коммунар – 52 человека (выздоровели 44),

- п. Новый Свет – 39 человек (выздоровели 35),

- п. Тайцы – 29 человек (выздоровели 18),

- д. Лампово – 21 человек (выздоровели 15),

- п. Дружная Горка – 16 человек (выздоровели 8),

- п. Пудость – 14 человек (выздоровели 10),

- д. Пудомяги, д. Сяськелево – по 13 человек,

- п. Терволово – 11 человек,

- д. Батово, п. Войсковицы, д. Малое Верево – по 10 человек,

- с. Никольское, д. Малые Колпаны, п. Елизаветино, д. Белогорка – по 8 человек,

- д. Большие Колпаны, д. Шпаньково – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, Лукаши, д. Мины, п. Высокоключевой, д. Пустошка, д. Меньково– по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино – по 5 человек,

- с. Рождествено, Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, п. Сусанино, д. Выра – по 4 человека,

- п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Мыза-Ивановка, Новый Учхоз, Старосиверская – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Карташевская, Покровская, Тойворово, д. Ивановка (Пудостьское), Дружноселье, д. Куровицы, д. Покровка – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Сокколово - по 1 человеку.