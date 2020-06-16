12-го июня в 13-м саду

Мероприятие открылось гимном Российской Федерации, состоялся торжественный вынос знамени. Дети познакомились с российской символикой, потом станцевали под песню Олега Газманова, а в гости к ним пришли Василиса Премудрая, Медведь, Матрешка и Березка. Эти сказочные персонажи поиграли с ребятами в русские народные игры.

Празднование Дня России для детсадовцев организовали музыкальные руководители Юлия Сергеевна Беззубова и Ольга Александровна Бабенко, а также физрук Артем Сергеевич Карнаухов и воспитатели Ольга Николаевна Полякова, Нина Алексеевна Малышева, Ирина Евгеньевна Ермаченкова и Юлиана Юрьевна Былкова.

…А накануне дети рисовали рисунки, которые торжественно представили во время праздника.