12-го июня в 13-м саду

Мероприятие открылось гимном Российской Федерации, состоялся
торжественный вынос знамени. Дети познакомились с российской символикой, потом
станцевали под песню Олега Газманова, а в гости к ним пришли Василиса
Премудрая, Медведь, Матрешка и Березка. Эти сказочные персонажи поиграли с
ребятами в русские народные игры.
Празднование Дня России для детсадовцев организовали
музыкальные руководители Юлия Сергеевна Беззубова и Ольга Александровна Бабенко, а
также физрук Артем Сергеевич Карнаухов и воспитатели Ольга Николаевна Полякова,
Нина Алексеевна Малышева, Ирина Евгеньевна Ермаченкова и Юлиана Юрьевна Былкова.
…А накануне дети рисовали рисунки, которые
торжественно представили во время праздника.