12-го июня в 13-м саду

12-го июня в 13-м саду

Воспитанники гатчинского детского сада № 13 отметили День России. Ничто не помешало трем дежурным группам ребятишек собраться на площадке садика в четверг, накануне 12-го июня, и провести праздник.

Рубрики : Общество     16 Jun 2020

Мероприятие открылось гимном Российской Федерации, состоялся торжественный вынос знамени. Дети познакомились с российской символикой, потом станцевали под песню Олега Газманова, а в гости к ним пришли Василиса Премудрая, Медведь, Матрешка и Березка. Эти сказочные персонажи поиграли с ребятами в русские народные игры.

Празднование Дня России для детсадовцев организовали музыкальные руководители Юлия Сергеевна Беззубова и Ольга Александровна Бабенко, а также физрук Артем Сергеевич Карнаухов и воспитатели Ольга Николаевна Полякова, Нина Алексеевна Малышева, Ирина Евгеньевна Ермаченкова и Юлиана Юрьевна Былкова.

…А накануне дети рисовали рисунки, которые торжественно представили во время праздника.

 

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