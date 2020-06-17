Клубок проблем ЖК «Кивеннапа»

Сегодня здесь сданы и введены в эксплуатацию первые две очереди жилья, где проживает 590 постоянно зарегистрированных человек и 211 – с временной регистрацией. Готовится к вводу в эксплуатацию третья очередь. Однако компания-застройщик сегодня находится в стадии банкротства, и завершением строительства занимается конкурсный управляющий.

Основной проблемой жилого массива являются инженерные сети, которые до сих пор не переданы на баланс муниципалитета. Остается неразбериха с оплатой коммунальных услуг. Жители первой очереди платят в АО «Коммунальные системы», жители второй – конкурсному управляющему. Продолжается строительство третьей очереди домов, где в 16 домах будут проживать 120 – 130 человек. Запланировано строительство четвертой очереди.

Оценив обстановку, Людмила Нещадим заявила, что разрешение на ввод в эксплуатацию третьей очереди выдано не будет, пока не решатся все проблемы по правам собственности на сети и по их эксплуатации.

- Люди приобрели здесь жилье, рассчитывая на определенный уровень жизни, обещанный им изначально. Они обращаются в администрации всех уровней: местную, районную, областную, но пока внятных решений не принято. Мы не должны допустить усугубления ситуации и берем ее под жесткий контроль, - подчеркнула она.

Конкурсный управляющий объекта Валерия Слончак рассказала, что по итогам банкротства компании средства за продажу активов будут направлены на достройку таунхаусов третьей очереди, обустройство дорог. До конца сентября будет решен вопрос по оформлению в собственность сетей водоснабжения и водоотведения первых трех очередей. Детский сад, запланированный в новом массиве, строить не будут, но рассматривается возможность выделения одного таунхауса под эти нужды. Что касается четвертой очереди, то эту территорию готов развивать новый инвестор, но пока вопрос откладывается из-за необходимости сначала разобраться с существующими проблемами.

Ирина ХРУСТАЛЁВА