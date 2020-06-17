Регион готов к проведению ЕГЭ

В регионе созданы все
необходимые условия для безопасного и качественного проведения единого
государственного экзамена.
«Ленинградская область
готова к проведению ЕГЭ на 100%. В этом году на базе региональных школ будут
работать 42 пункта проведения экзамена. Все они уже сегодня оснащены
необходимым для проведения экзаменов оборудованием, а также аппаратами для
обеззараживания воздуха и проведения термометрии, дезинфицирующими и
антисептическими средствами в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Организаторы
и эксперты прошли соответствующее повышение квалификации», — сообщил
председатель комитета по образованию Ленинградской области Сергей Тарасов в
ходе пресс-конференции в ТАСС.
На оснащение 85
дополнительных аудиторий онлайн-видеонаблюдением и необходимым техническим
оборудованием из областного бюджета выделено 5,2 млн рублей. На основной период
сдачи ЕГЭ-2020 зарегистрированы 6118 человек.
29 и 30 июня пройдут
предварительные пробные экзамены, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные
процедуры. Очная сдача ЕГЭ начнется с 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по
географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ – по
русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и
физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной
части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по
иностранным языкам.
Для тех, кто по
уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен
дополнительный период проведения экзаменов в августе. Расписание основного и
дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники
смогли успеть подать документы в вузы.