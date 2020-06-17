Регион готов к проведению ЕГЭ

В регионе созданы все необходимые условия для безопасного и качественного проведения единого государственного экзамена.

«Ленинградская область готова к проведению ЕГЭ на 100%. В этом году на базе региональных школ будут работать 42 пункта проведения экзамена. Все они уже сегодня оснащены необходимым для проведения экзаменов оборудованием, а также аппаратами для обеззараживания воздуха и проведения термометрии, дезинфицирующими и антисептическими средствами в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Организаторы и эксперты прошли соответствующее повышение квалификации», — сообщил председатель комитета по образованию Ленинградской области Сергей Тарасов в ходе пресс-конференции в ТАСС.

На оснащение 85 дополнительных аудиторий онлайн-видеонаблюдением и необходимым техническим оборудованием из областного бюджета выделено 5,2 млн рублей. На основной период сдачи ЕГЭ-2020 зарегистрированы 6118 человек.

29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры. Очная сдача ЕГЭ начнется с 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ – по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы.