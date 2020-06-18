ЦИК обновил рекомендации для участников общероссийского голосования

Самые подробные инструкции получили участковые избирательные комиссии (УИК) на местах. Им надлежит обеспечить участки для голосования средствами индивидуальной защиты, антисептиками, нанести разметку на полу для соблюдения дистанции в 1,5 - 2 метра, а также разместить входы и выходы в помещение таким образом, чтобы потоки людей не пересекались.

Члены комиссий должны работать в масках. Все процедуры следует проводить бесконтактно. Например, член УИК не должен брать в руки документы граждан, бюллетень они должны брать из стопки сами.

Помещения для голосования будут регулярно проветривать и дезинфицировать. Во время санитарной обработки председатель УИК обязан в присутствии наблюдателей обеспечить сохранность избирательной документации.

Самим голосующим выдадут маски, перчатки и одноразовые ручки. Им также по возможности рекомендовано находиться в помещении участка не более 15 минут. При этом запрещены любые контакты и прием пищи.

Большое внимание в рекомендациях уделяется равномерному распределению потоков людей в дни голосования. Комиссии будут рекомендовать гражданам время и дату для визита на участок, но проголосовать можно будет в любое удобное время с 25 июня по 1 июля.

Отдельная процедура разработана для выездного голосования. Члены УИК должны будут использовать защитные халаты, маски и перчатки, дезинфицировать все поверхности, к которым они прикасаются в домах граждан. И ни в коем случае не входить внутрь жилища. Каждый голосующий на дому получит индивидуальный пакет с бюллетенем, бланком заявления, маской, перчатками, антисептиком и одноразовой ручкой. Свой документ он должен показать на расстоянии и приспустить маску, чтобы члены комиссии смогли его идентифицировать. Заполнять бюллетень следует в квартире. А сам ящик для голосования комиссия предварительно поставит у входной двери.

Журналистов и наблюдателей также просят соблюдать дистанцию в полтора-два метра от других лиц, находящихся на участке. Фото- и видеосъемка в помещении (месте) для голосования может осуществляться с места, определенного председателем участковой комиссии, с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5-2 метров от людей, находящихся в помещении для голосования. Используемые в течение дня гаджеты, фото - и видеотехнику рекомендуется регулярно протирать дезинфицирующими средствами. ЦИК и Роспотребнадзор также советуют им приносить свои письменные принадлежности и не пользоваться чужими.

Подробнее: http://cikrf.ru/analog/constitution-voting/profilaktika/