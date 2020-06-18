В Гатчинском районе купаться нельзя

Водоемы и пляжи, где
качество воды соответствует требованиям гигиенических нормативов по
микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям:
1. Волосовский район: оз.
Донцо (д. Донцо), р. Луга (д. Б. Сабск);
2. Кингисеппский район:
р. Луга (г. Кингисепп), Финский залив (д. Выбье);
3. Киришский район: оз.
Светлое (г.п. Будогощь);
4. Ломоносовский район:
р. Шингарка (д. Низино);
5. Лужский район: оз.
Омчино (г. Луга);
6. Приозерский район: оз.
Отрадное (п. Плодовое);
7. Сланцевский район: р.
Плюсса (г. Сланцы);
8. Тосненский: оз.
Нестеровское (п. Шапки).
В Гатчинском районе в озере
Филькино (г. Гатчина), реке Оредеж (п. Вырица, п. Сиверский), реке Кобринке (п.
Кобринское) качество воды НЕ соответствует требованиям санитарных правил.
Напомним, что на
сегодняшний день из-за ограничений по COVID-19 и угрозы распространения
коронавируса, пляжи остаются закрыты. Несмотря на это, Управление
Роспотребнадзора будет продолжать мониторинг качества воды в открытых водоемах в
зонах рекреационного водопользования.