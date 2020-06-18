В Гатчинском районе купаться нельзя

Водоемы и пляжи, где качество воды соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям:

1. Волосовский район: оз. Донцо (д. Донцо), р. Луга (д. Б. Сабск);

2. Кингисеппский район: р. Луга (г. Кингисепп), Финский залив (д. Выбье);

3. Киришский район: оз. Светлое (г.п. Будогощь);

4. Ломоносовский район: р. Шингарка (д. Низино);

5. Лужский район: оз. Омчино (г. Луга);

6. Приозерский район: оз. Отрадное (п. Плодовое);

7. Сланцевский район: р. Плюсса (г. Сланцы);

8. Тосненский: оз. Нестеровское (п. Шапки).

В Гатчинском районе в озере Филькино (г. Гатчина), реке Оредеж (п. Вырица, п. Сиверский), реке Кобринке (п. Кобринское) качество воды НЕ соответствует требованиям санитарных правил.

Напомним, что на сегодняшний день из-за ограничений по COVID-19 и угрозы распространения коронавируса, пляжи остаются закрыты. Несмотря на это, Управление Роспотребнадзора будет продолжать мониторинг качества воды в открытых водоемах в зонах рекреационного водопользования.