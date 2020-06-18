Вопросы о коррупции: поделись доходами, чиновник

Вопрос:
Что указывают в декларациях чиновники? Что будет, если подать неполные
сведения, и чем это грозит?
Ответ: Обязанность подачи
деклараций, в которых указываются доходы, расходы, сведения об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также данные об этих сведениях со
стороны супругов и несовершеннолетних детей, лежит как на муниципальных
служащих, так и на лицах, замещающих муниципальные должности.
Данная норма введена
законами на федеральном и областном уровнях власти. В документах говорится о
порядке представления сведения сотрудниками администраций, депутатами,
руководителями муниципальных учреждений.
На территории
Ленинградской области действует областной закон «Об отдельных вопросах
реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими
на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной
должности, а также лицами, замещающими указанные должности», в котором
чиновников и депутатов обязывают направлять декларации губернатору 47 региона.
Этот же закон говорит, как проверять достоверность и полноту сведений, включая
порядок этих действий. Примечательно, что губернатор принимает решение о
проверке деклараций на основании информации, полученной от правоохранительных и
государственных органов, от администраций или должностных лиц местного
самоуправления; органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений; от
политических партий или общественных объединений. Сигналом для проверки
декларации может послужить обращение Общественной палаты любого уровня от
федерального до муниципального, и даже публикация в СМИ.
Когда проверка касается
главы МО, главы администрации или депутата, и в его декларации найдены неполные
сведения или не соответствующие действительности, тогда губернатор обращается с
заявлением о досрочном прекращении полномочий или применении иной меры
ответственности в совет депутатов муниципального образования, а уже
представительный орган рассматривает обращение губернатора и принимает решение.
Среди мер
ответственности, которые можно применить к нарушившему порядок заполнения
декларации, есть несколько: в том числе предупреждение; освобождение от
должности; запрет занимать должности в представительном органе муниципального
образования или выборном органе местного самоуправления до истечения срока его
полномочий.
Если несоответствия,
выявленные в декларации о доходах существенные, то губернатор обращается с
заявлением о досрочном прекращении полномочий в орган местного самоуправления,
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
Вопрос:
Имеет ли значение размер ошибки – на копейку или на 10 миллионов? Нужно ли
отображать имущество, которое куплено в кредит?
Ответ: Конечно, имеет
значение ошибиться на рубль или, скажем, на миллион, так как степень
ответственности будет разной. При этом есть нюанс: если податель сведений сам
заметит ошибку или их неполноту, то в течение месяца после окончания срока
подачи декларации, можно направить корректировку.
В сведениях о доходах
депутаты и чиновники, а также руководители муниципальных учреждений обязаны
показывать все денежные средства, включая кредиты свыше 500 тысяч рублей и
проценты по ним. То же самое относится к ипотеке, наследству, продаже
недвижимости и прочему, что изменяет имущественную или доходную часть
декларации.
Все это необходимо для
того, чтобы предотвращать коррупционные нарушения и делать власть максимально
прозрачной на всех уровнях.
Усиливаем
контроль. Голосом
Новые поправки в
Конституцию делают власть ещё прозрачнее на самом верхнем, федеральном уровне.
Документом вводятся жёсткие антикоррупционные ограничения для президента РФ,
председателя правительства, министров, губернаторов, сенаторов, депутатов
Госдумы, судей и прокуроров – всех ветвей власти.
Поправки чётко говорят: у
лиц, занимающих высокие должности, не должно быть недвижимости и иного
имущества за рубежом. Президент, федеральные чиновники, депутаты, судьи и
прокуроры не имеют права владеть счетами и вкладами в иностранных банках,
хранить на них деньги.
У них не может быть
двойной жизни и, тем более, «подушки безопасности» в другой стране. Тот, кто в
ответе за народ, должен быть чист, а его деятельность – прозрачна. Таких обычно
называют своими людьми. Самодостаточными и принципиальными, честными и
обладающими собственным мнением на любой вопрос. Они умеют принимать даже самые
сложные решения и нести за них ответственность. И, самое главное, кроме
выполнения своего долга перед страной и жителями, никому и ничем не обязаны.
Поправки в Конституцию
России вводят и ещё одно непреложное условие: никакого двойного гражданства.
Если ты решаешь работать на свою страну, будь добр соответствовать непреложному
правилу: одна Родина, один дом, одно гражданство.
Антикоррупционные
поправки в Конституцию – лишь малая часть того, что сделает основной закон
России незыблемым и беспрекословным. Контроль за чиновниками на федеральном
уровне своим решением устанавливает народ – голосом «ЗА».
1 июля 2020 года мы
принимаем Конституцию Российской Федерации вместе.