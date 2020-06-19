Ленинградская область ждет путешественников

Ленинградская область открыта для посещения туристами из других российских регионов для индивидуальных и семейных путешествий. На сегодняшний день коттеджи, базы отдыха, сельские гостевые дома за городом загружены не менее чем на 70%. Гостиницы заполнены постояльцами на 10-15%.

Самыми популярными направлениями для отдыха традиционно остаются Всеволожский, Приозерский и Выборгский районы.

Следует отметить, что отели и гостевые дома в Ленинградской области не прекращали свою работу в период коронавирусной эпидемии. Сейчас в области работают 845 мест для размещения туристов, в том числе, 166 гостиниц (отелей), 276 туристических баз и баз отдыха, 217 коттеджей и сельских гостевых домов. Путешественников ждут 15317 номеров, которые могут принять более 65 тысяч человек.

При планировании посещения Ленинградской области следует учитывать ограничения, введенные в соответствии с разделением региона на три зоны: «красную», «желтую» и «зеленую».