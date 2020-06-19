Ленинградская область ждет путешественников

Ленинградская область
открыта для посещения туристами из других российских регионов для
индивидуальных и семейных путешествий. На сегодняшний день коттеджи, базы
отдыха, сельские гостевые дома за городом загружены не менее чем на 70%.
Гостиницы заполнены постояльцами на 10-15%.
Самыми популярными
направлениями для отдыха традиционно остаются Всеволожский, Приозерский и
Выборгский районы.
Следует отметить, что
отели и гостевые дома в Ленинградской области не прекращали свою работу в
период коронавирусной эпидемии. Сейчас в области работают 845 мест для
размещения туристов, в том числе, 166 гостиниц (отелей), 276 туристических баз
и баз отдыха, 217 коттеджей и сельских гостевых домов. Путешественников ждут
15317 номеров, которые могут принять более 65 тысяч человек.
При планировании
посещения Ленинградской области следует учитывать ограничения, введенные в
соответствии с разделением региона на три зоны: «красную», «желтую» и
«зеленую».