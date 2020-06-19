Цифровой двойник Гатчинского района - на карте

Цифровой двойник Гатчинского района - на карте

Гатчинский район стал пилотным районом Ленинградской области по реализации проекта «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением».

Рубрики : Общество     19 Jun 2020

В рамках рабочей поездки в Гатчину первого заместителя председателя правительства Ленинградской области – председателя комитета финансов Романа Маркова состоялась презентация этого проекта. Заместитель генерального директора ГУП «Леноблинвентаризация» по производству и развитию Виталий Иваненко представил результаты проекта на примере Гатчинского района.

В рамках проекта была осуществлена аэрофотосъемка территории Гатчинского района. На базе полученных ортофотоснимков была создана цифровая картографическая основа местности района. Высокое разрешение и точность карты позволяет уточнять информацию, содержащуюся в едином государственном реестре недвижимости. На карте можно проследить, например, несоответствие сведений о границах, имеющихся в ЕГРН, от фактической конфигурации или местоположения участка, может отображать незаконное расширение земельных участков или использования земельных участков без законных оснований, не внесенные в ЕГРН границы земельных участков и многое другое.

«Это может быть универсальным инструментом для органов местного самоуправления в решении земельных вопросов и для осуществления муниципального земельного контроля. В настоящий момент платформа запускается, и мы рассчитываем на обратную связь от муниципальных органов в части удобства и эффективности использования этой системы», - отметил Роман Марков.

Заместитель главы администрации Гатчинского района Илья Носков добавил, что эта универсальная платформа может заменить собой сразу несколько профильных программ и баз данных, а также предложил проработать возможность внесения данных по архитектурной и градостроительной документации.

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