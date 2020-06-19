Цифровой двойник Гатчинского района - на карте

В рамках рабочей
поездки в Гатчину первого заместителя председателя правительства Ленинградской
области – председателя комитета финансов Романа Маркова состоялась презентация
этого проекта. Заместитель генерального директора ГУП «Леноблинвентаризация» по
производству и развитию Виталий Иваненко представил результаты проекта на
примере Гатчинского района.
В рамках проекта
была осуществлена аэрофотосъемка территории Гатчинского района. На базе
полученных ортофотоснимков была создана цифровая картографическая основа
местности района. Высокое разрешение и точность карты позволяет уточнять
информацию, содержащуюся в едином государственном реестре недвижимости. На
карте можно проследить, например, несоответствие сведений о границах, имеющихся
в ЕГРН, от фактической конфигурации или местоположения участка, может
отображать незаконное расширение земельных участков или использования земельных
участков без законных оснований, не внесенные в ЕГРН границы земельных участков
и многое другое.
«Это может быть
универсальным инструментом для органов местного самоуправления в решении
земельных вопросов и для осуществления муниципального земельного контроля. В
настоящий момент платформа запускается, и мы рассчитываем на обратную связь от
муниципальных органов в части удобства и эффективности использования этой
системы», - отметил Роман Марков.
Заместитель
главы администрации Гатчинского района Илья Носков добавил, что эта
универсальная платформа может заменить собой сразу несколько профильных
программ и баз данных, а также предложил проработать возможность внесения
данных по архитектурной и градостроительной документации.