Гатчинский район прибавил 8 новых COVID-пациентов

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев 1142 человека, в том числе 13 – за минувшие сутки.

В Ленинградской области в целом за минувшие сутки выявлено 52 новых случая заболевания коронавирусом. На 22 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 4016 человек, 199 из их числа – активные (больны в настоящее время), 3790 выздоровели, 27 умерли.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+4)

- Рождествено (+1)

- Малые Колпаны (+1)

- Новый Учхоз (+1)

- Даймище (+1)

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 530 человек (выздоровели 499),

- п. Вырица – 89 человек (выздоровел 81),

- п. Сиверский – 86 человек (выздоровели 77),

- г. Коммунар – 69 человек (выздоровели 57),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 47 человек (выздоровели 43),

- п. Тайцы – 38 человек (выздоровели 28),

- д. Лампово, Дружная Горка – по 23 человека,

- д. Малое Верево – 19 человек (выздоровели 11),

- п. Пудость – 18 человек (выздоровели 14),

- д. Сяськелево – 15 человек (выздоровели 11),

- п. Войсковицы – 14 человек (выздоровели 10),

- д. Пудомяги – 13 человек (все выздоровели),

- п. Елизаветино, п. Терволово, д. Большие Колпаны – по 12 человек,

- д. Батово, с. Никольское, д. Малые Колпаны – по 10 человек,

- д. Белогорка, п. Высокоключевой – по 8 человек,

- д. Шпаньково – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, Лукаши, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино, с. Рождествено, Новый Учхоз – по 5 человек,

- Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, п. Сусанино, д. Выра, Покровская, д. Мыза-Ивановка – по 4 человека,

- п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, Старосиверская, д. Куровицы, Тойворово, Даймище – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Новосиверская, д. Холоповицы, Карташевская, д. Ивановка (Пудостьское), Дружноселье, д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора, п. Торфяное – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Сокколово, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Малые Борницы, Алапурская - по 1 человеку.