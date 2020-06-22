Обращение руководителей Гатчинского района в День памяти и скорби

Нет
такой семьи на земле ленинградской, которую бы не коснулись события тех дней.
Для нашей страны 22 июня стало отправной точкой нового отсчета времени, времени
до и после войны. 27 миллионов погибших – такую цену мы заплатили за Победу.
Память о тех жутких четырех военных годах – как и неутихающая народная
скорбь – навсегда останется в сердцах.
Низкий поклон каждому, кто подарил нам сегодня мирное небо над головой,
обеспечил будущее нашим детям и внукам. Мы помним и скорбим о тех, кто не
вернулся с войны. Вечная память и слава героям и победителям!
Глава
г. Гатчины и Гатчинского района В.А. Филоненко
Глава
администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим