Обращение руководителей Гатчинского района в День памяти и скорби

Нет такой семьи на земле ленинградской, которую бы не коснулись события тех дней.​ Для нашей страны 22 июня стало отправной точкой нового отсчета времени, времени до и после войны. 27 миллионов погибших – такую цену мы заплатили за Победу. Память о​ тех жутких четырех военных годах​ – как и​ неутихающая народная скорбь​ – навсегда останется в​ сердцах.

​ Низкий поклон каждому, кто подарил нам сегодня мирное небо над головой, обеспечил будущее нашим детям и внукам. Мы помним и скорбим о тех, кто не вернулся с войны. Вечная память и слава героям и победителям!

Глава г. Гатчины и Гатчинского района В.А. Филоненко

Глава администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим