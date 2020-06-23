Песни и стихи – победителям

В течение всего дня 24 июня на сценах и из репродукторов в Ленинградской области будут звучать песни и стихи, посвященные великому подвигу наших воинов.

Все жители Ленинградской области могут принять участие в акции «Песни и стихи #ПарадПобедителей»: спеть песни времен Великой Отечественной войны и о войне, прочесть стихи и прозу тех лет и современных авторов о подвиге народа и выложить в социальных сетях с хештегом #ПарадПобедителей.

Например, в Сланцах в полдень на центральной площади молодые артисты на стилизованной под 40-е годы концертной площадке исполнят песни военных лет. А в 15.00 спеть песни и присоединиться к танцам приглашают жителей Луги. Здесь творческие бригады проедут по дворам города с концертными программами, в которых будет звучать музыка военных лет и стихи известных авторов, посвященные Великой Победе.