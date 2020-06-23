Песни и стихи – победителям

В течение всего дня 24
июня на сценах и из репродукторов в Ленинградской области будут звучать песни и
стихи, посвященные великому подвигу наших воинов.
Все жители Ленинградской
области могут принять участие в акции «Песни и стихи #ПарадПобедителей»: спеть
песни времен Великой Отечественной войны и о войне, прочесть стихи и прозу тех
лет и современных авторов о подвиге народа и выложить в социальных сетях с
хештегом #ПарадПобедителей.
Например, в Сланцах в
полдень на центральной площади молодые артисты на стилизованной под 40-е годы
концертной площадке исполнят песни военных лет. А в 15.00 спеть песни и
присоединиться к танцам приглашают жителей Луги. Здесь творческие бригады
проедут по дворам города с концертными программами, в которых будет звучать
музыка военных лет и стихи известных авторов, посвященные Великой Победе.