Работа областных волонтеров продолжится до 1 июля

Волонтеры оказывают
помощь ленинградцам старшего поколения, многодетным семьям, людям с проблемами
со здоровьем, а также тем, кто все еще находится на вынужденной самоизоляции.
Активисты привозят продукты и предметы первой необходимости, выгуливают
питомцев, рубят дрова, помогают пожилым на огородах и в хозяйстве. Работа
проводится с соблюдением всех мер безопасности.
Ленинградский
волонтерский штаб, созданный для помощи населению в период распространения
коронавирусной инфекции в марте этого года, планирует завершить работу 1 июля.