Работа областных волонтеров продолжится до 1 июля

Волонтеры оказывают помощь ленинградцам старшего поколения, многодетным семьям, людям с проблемами со здоровьем, а также тем, кто все еще находится на вынужденной самоизоляции. Активисты привозят продукты и предметы первой необходимости, выгуливают питомцев, рубят дрова, помогают пожилым на огородах и в хозяйстве. Работа проводится с соблюдением всех мер безопасности.

Ленинградский волонтерский штаб, созданный для помощи населению в период распространения коронавирусной инфекции в марте этого года, планирует завершить работу 1 июля.