Работа областных волонтеров продолжится до 1 июля

Работа областных волонтеров продолжится до 1 июля

Волонтеры Ленинградской области продолжают помогать жителям области, находящимся на самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. В региональный волонтерский штаб поступает от 10 до 15 заявок ежедневно.

Рубрики : Общество     23 Jun 2020

Волонтеры оказывают помощь ленинградцам старшего поколения, многодетным семьям, людям с проблемами со здоровьем, а также тем, кто все еще находится на вынужденной самоизоляции. Активисты привозят продукты и предметы первой необходимости, выгуливают питомцев, рубят дрова, помогают пожилым на огородах и в хозяйстве. Работа проводится с соблюдением всех мер безопасности. 

Ленинградский волонтерский штаб, созданный для помощи населению в период распространения коронавирусной инфекции в марте этого года, планирует завершить работу 1 июля.

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