Три новых школы для Гатчины

По заказу администрации Гатчинского району уже завершается проектирование школы на Хохловом поле - на пересечении улиц Крупской и 7 Армии. Параллельно ведутся работы по оформлению земельного участка, а также разработка и утверждение охранных зон. После утверждения охранных зон проект будет передан на экспертизу. Планируется, что в этом году эта работа будет завершена, что позволит Гатчине подать заявку в областное правительство на финансирование строительства школы.

В июле начнется проектирование строительства школы на 1175 мест в микрорайоне Аэродром. Заказчиком выступает Управление строительства Ленинградской области. Администрацией Гатчинского района земельный участок между улицами Старая дорога и Сандалова сформирован и передан области.

По второму участку в микрорайоне Аэродром, который расположен между Бульваром Авиаторов и улицей Киевской, ведутся работы по оформлению земельного участка и постановке на кадастровый учет. В августе участок будет готов к передаче в область для проектирования второй школы на 1175 мест, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.