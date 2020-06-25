Три новых школы для Гатчины

По заказу
администрации Гатчинского району уже завершается проектирование школы на
Хохловом поле - на пересечении улиц Крупской и 7 Армии. Параллельно ведутся
работы по оформлению земельного участка, а также разработка и утверждение
охранных зон. После утверждения охранных зон проект будет передан на
экспертизу. Планируется, что в этом году эта работа будет завершена, что
позволит Гатчине подать заявку в областное правительство на финансирование
строительства школы.
В июле начнется
проектирование строительства школы на 1175 мест в микрорайоне Аэродром.
Заказчиком выступает Управление строительства Ленинградской области.
Администрацией Гатчинского района земельный участок между улицами Старая дорога
и Сандалова сформирован и передан области.
По второму
участку в микрорайоне Аэродром, который расположен между Бульваром Авиаторов и
улицей Киевской, ведутся работы по оформлению земельного участка и постановке
на кадастровый учет. В августе участок будет готов к передаче в область для
проектирования второй школы на 1175 мест, сообщает пресс-служба администрации
Гатчинского района.