Кто ворует петунью?

Кто ворует петунью?

Лето в разгаре. В цветниках буйство красок. Радуют глаз и общественные клумбы. Но страдают они от рук вандалов также, как и все прекрасное.

Рубрики : Общество     29 Jun 2020

Три года назад, к юбилею Ленинградской области, на улице Старая дорога в деревне Малые Колпаны появились подвесные цветники. Красота - как в Гатчине на проспекте. Только в данном случае это была народная инициатива.

Жители деревни сами купили ящики для цветов и землю, сами заказали крепления, с помощью которых цветники развесили на дорожных ограждениях. Деньги на рассаду просили выделить из бюджетных средств, но получили отказ. Тогда решили посадить свою рассаду – у кого что растет в саду. Получилось очень нарядно.

Сейчас, уже второй год подряд, центральную деревенскую улицу украшает плетистая петунья. Ее выращивают для своих клумб и для украшения улицы две замечательных женщины Елена Шевченко и Юлия Кулбардис. Жители деревни вместе сажают, поливают, ухаживают. А в этом году повадились выдергивать петунью мародеры. Детям вырывать из каждого ящика по кустику не к чему. Значит, воровали люди взрослые.

- Это не наши, - уверена староста Ольга Павлова. - Мы же сами все делаем, чего у себя-то воровать. Возможно, это прохожие, дачники бесстыжие. Как рука поднимается брать чужое! Мы посоветовались и решили: будем вешать видеокамеры на Старой дороге - чтобы заснять тех, кто нашу петунью ворует и передать в полицию.


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