Кто ворует петунью?

Три года назад, к
юбилею Ленинградской области, на улице Старая дорога в деревне Малые Колпаны появились
подвесные цветники. Красота - как в Гатчине на проспекте. Только в данном
случае это была народная инициатива.
Жители деревни сами
купили ящики для цветов и землю, сами заказали крепления, с помощью которых
цветники развесили на дорожных ограждениях. Деньги на рассаду просили выделить
из бюджетных средств, но получили отказ. Тогда решили посадить свою рассаду – у
кого что растет в саду. Получилось очень нарядно.
Сейчас, уже второй
год подряд, центральную деревенскую улицу украшает плетистая петунья. Ее
выращивают для своих клумб и для украшения улицы две замечательных женщины
Елена Шевченко и Юлия Кулбардис. Жители деревни вместе сажают, поливают, ухаживают.
А в этом году повадились выдергивать петунью мародеры. Детям вырывать из
каждого ящика по кустику не к чему. Значит, воровали люди взрослые.
- Это не наши, -
уверена староста Ольга Павлова. - Мы же сами все делаем, чего у себя-то
воровать. Возможно, это прохожие, дачники бесстыжие. Как рука поднимается брать
чужое! Мы посоветовались и решили: будем вешать видеокамеры на Старой дороге -
чтобы заснять тех, кто нашу петунью ворует и передать в полицию.