Присвоены имена улицам Гатчины

Как рассказал председатель комитета строительства и градостроительного развития территорий Дмитрий Коновалов, необходимость принятия решения обусловлена упорядочением адресного хозяйства города Гатчины.

Так, небольшой участок дороги - проезд от Пушкинского шоссе до территории МУП «Водоканал» - предложено назвать Родниковым.

Проезд от Ингербургского проезда параллельно Пушкинскому шоссе между жилыми домами в ЖК «IQ Гатчина» и новым детским садом № 52 получил название Шведский (потому что расположен в новом «шведском» квартале).

В микрорайоне Аэродром проезд от улицы Слепнева до проезда вдоль Гатчинской школы № 5 получил наименование проезд Чухновского. Он назван в честь выпускника Гатчинской школы № 4, полярного летчика, исследователя Арктики, героя Советского Союза Бориса Чухновского.

Улица Генерала Батлука – так теперь называется участок дороги от улицы Новоселов до улицы Генерала Кныша между Гатчинской школы № 5 и домом № 7 по улице Генерала Кныша. Напомним, что генерал-майор Алексей Васильевич Батлук был командиром 120-й стрелковой дивизии, которая участвовала в освобождении города Гатчины 26 января 1944 года. За бои по освобождению городов Гатчина и Луга А.В. Батлук награждён орденом Суворова 2-й степени и, по представлению советского командования, правительством США — офицерским орденом Почётного Легиона. В мае 1965 года на основании решения Гатчинского городского Совета депутатов трудящихся он был удостоен звания «Почётный гражданин города Гатчины».

Депутаты единогласно поддержали предложенные наименования элементов улично-дорожной сети.