Присвоены имена улицам Гатчины

Как рассказал
председатель комитета строительства и градостроительного развития территорий
Дмитрий Коновалов, необходимость принятия решения обусловлена упорядочением
адресного хозяйства города Гатчины.
Так, небольшой участок
дороги - проезд от Пушкинского шоссе до территории МУП «Водоканал» - предложено
назвать Родниковым.
Проезд от Ингербургского
проезда параллельно Пушкинскому шоссе между жилыми домами в ЖК «IQ Гатчина» и
новым детским садом № 52 получил название Шведский (потому что расположен в
новом «шведском» квартале).
В микрорайоне Аэродром
проезд от улицы Слепнева до проезда вдоль Гатчинской школы № 5 получил
наименование проезд Чухновского. Он назван в честь выпускника Гатчинской школы
№ 4, полярного летчика, исследователя Арктики, героя Советского Союза Бориса
Чухновского.
Улица Генерала Батлука –
так теперь называется участок дороги от улицы Новоселов до улицы Генерала Кныша
между Гатчинской школы № 5 и домом № 7 по улице Генерала Кныша. Напомним, что
генерал-майор Алексей Васильевич Батлук был командиром 120-й стрелковой
дивизии, которая участвовала в освобождении города Гатчины 26 января 1944
года. За бои по освобождению городов
Гатчина и Луга А.В. Батлук награждён орденом Суворова 2-й степени и, по
представлению советского командования, правительством США — офицерским орденом
Почётного Легиона. В мае 1965 года на основании решения Гатчинского городского
Совета депутатов трудящихся он был удостоен звания «Почётный гражданин города
Гатчины».
Депутаты единогласно
поддержали предложенные наименования элементов улично-дорожной сети.