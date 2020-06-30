Красота потребовала жертв?

Роспотребнадзор выявил нарушения в работе одного из гатчинских салонов. По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, 26 июня Гатчинский суд признал индивидуального предпринимателя М. виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. В ее салоне красоты используется продукция, качество которой не подтверждено документами. Мастера работают без санитарных книжек, сменной одежды и обуви, не пользуются антисептиком. В салоне отсутствуют журналы уборки помещений и измерения температуры. Притом, что выполнение данных правил является обязательным во время ограничительных мер при пандемии.