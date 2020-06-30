Красота потребовала жертв?

Роспотребнадзор выявил
нарушения в работе одного из гатчинских салонов. По данным пресс-службы
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, 26 июня Гатчинский суд
признал индивидуального предпринимателя М. виновной в нарушении
санитарно-эпидемиологических требований. В ее салоне красоты используется
продукция, качество которой не подтверждено документами. Мастера работают без
санитарных книжек, сменной одежды и обуви, не пользуются антисептиком. В салоне
отсутствуют журналы уборки помещений и измерения температуры. Притом, что
выполнение данных правил является обязательным во время ограничительных мер при
пандемии.
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