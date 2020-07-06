Гатчинский дворец откроется 7 июля

Гатчинский
дворец будет работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00. Кассы закрываются
на час раньше. Понедельник в музее – санитарный день.
Для
посещения доступны парадные залы центральной части дворца. Осмотр экспозиции
осуществляется в одном направлении, а маршрут отмечен указателями, чтобы потоки
гостей не пересекались, отмечает пресс-служба ГМЗ «Гатчина».
Осмотреть
дворец можно самостоятельно, по входному билету. Стоимость посещения осталась
«докарантинной»: 450 рублей – для взрослых, 200 рублей – для учащихся. Билеты
доступны онлайн – на сайте музея – и в кассах. При оплате услуг в кассе рекомендуется
использовать бесконтактный способ.
Музей
также предлагает индивидуальные и групповые экскурсии с количеством участников
не более 5 человек. Трехчасовые групповые экскурсии проходят 3 раза в день в
11.30, 14 и 16.3 и включают осмотр Большого дворца и Гатчинского парка.
Экскурсионные
билеты в продаже на сайте музея и в кассе в день посещения при наличии свободных
мест. Стоимость билетов составляет 700 рублей для взрослых и 400 рублей для учащихся.
Индивидуальные экскурсии бронируются на сайте музея и по телефону: 8 (81371) 93 492.
При
посещении музея рекомендуется соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, поэтому
количество гостей на экспозиции будет контролироваться – не более 5 человек в каждом
зале. Вход в музей может быть временно приостановлен, если возникнет опасность
превышения этого лимита.
Вход
во дворец возможен только в средствах индивидуальной защиты: гигиенических масках
и перчатках. Гости смогут использовать собственные или приобрести маски во входной
зоне музея. Также посетители могут воспользоваться антисептиками, которые размещены
во входной зоне, в местах сбора экскурсионных групп и специально обозначенных
местах.
Приоратский
дворец работает с 11 до 19 по средам, пятницам и воскресеньям на прием
индивидуальных посетителей. Кассы закрываются в 18.00. По вторникам, четвергам
и субботам Приорат можно посетить только с экскурсией, забронировав ее заранее
по телефону: 8 (81371) 93 492, 8 (81371) 76 715 Количество человек в группе не должно
превышать 5 человек.
Новые
требования предъявляются к сотрудникам музея-заповедника. Все работники проходят
ежедневный медицинский контроль с измерением температуры. Залы музея проветривают
каждые два часа, увеличена частота уборки помещений и мест общего пользования.
Фото Ольги Фирсовой