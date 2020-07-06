Гатчинский дворец откроется 7 июля

Гатчинский дворец будет работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00. Кассы закрываются на час раньше. Понедельник в музее – санитарный день.

Для посещения доступны парадные залы центральной части дворца. Осмотр экспозиции осуществляется в одном направлении, а маршрут отмечен указателями, чтобы потоки гостей не пересекались, отмечает пресс-служба ГМЗ «Гатчина».

Осмотреть дворец можно самостоятельно, по входному билету. Стоимость посещения осталась «докарантинной»: 450 рублей – для взрослых, 200 рублей – для учащихся. Билеты доступны онлайн – на сайте музея – и в кассах. При оплате услуг в кассе рекомендуется использовать бесконтактный способ.

Музей также предлагает индивидуальные и групповые экскурсии с количеством участников не более 5 человек. Трехчасовые групповые экскурсии проходят 3 раза в день в 11.30, 14 и 16.3 и включают осмотр Большого дворца и Гатчинского парка.

Экскурсионные билеты в продаже на сайте музея и в кассе в день посещения при наличии свободных мест. Стоимость билетов составляет 700 рублей для взрослых и 400 рублей для учащихся. Индивидуальные экскурсии бронируются на сайте музея и по телефону: 8 (81371) 93 492.

При посещении музея рекомендуется соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, поэтому количество гостей на экспозиции будет контролироваться – не более 5 человек в каждом зале. Вход в музей может быть временно приостановлен, если возникнет опасность превышения этого лимита.

Вход во дворец возможен только в средствах индивидуальной защиты: гигиенических масках и перчатках. Гости смогут использовать собственные или приобрести маски во входной зоне музея. Также посетители могут воспользоваться антисептиками, которые размещены во входной зоне, в местах сбора экскурсионных групп и специально обозначенных местах.

Приоратский дворец работает с 11 до 19 по средам, пятницам и воскресеньям на прием индивидуальных посетителей. Кассы закрываются в 18.00. По вторникам, четвергам и субботам Приорат можно посетить только с экскурсией, забронировав ее заранее по телефону: 8 (81371) 93 492, 8 (81371) 76 715 Количество человек в группе не должно превышать 5 человек.

Новые требования предъявляются к сотрудникам музея-заповедника. Все работники проходят ежедневный медицинский контроль с измерением температуры. Залы музея проветривают каждые два часа, увеличена частота уборки помещений и мест общего пользования.

Фото Ольги Фирсовой