На пост губернатора Ленинградской области – 7 претендентов

Документы для выдвижения кандидатом на должность губернатора Ленинградской области в Избирательную комиссию подали:

- Александр Юрьевич Калинин, выдвинут политической партией «Социальной защиты», занимает должность атамана в Станичном казачьем обществе «Станица Ладожская»,

- Александр Фирович Габитов, выдвинут политической партией «Гражданская платформа», является президентом регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области»,

- Андрей Ярославович Лебедев, выдвинут ЛДПР, депутат, председатель постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской области,

- Валерий Викторович Шинкаренко, выдвинут партией «Родина», работает руководителем юридического департамента ООО «Аудиторско-консалтинговая юридическая фирма «Объединенная юридическая коллегия»,

- Александр Юрьевич Дрозденко, выдвинут политической партией «Единая Россия», губернатор Ленинградской области,

- Александр Александрович Перминов, выдвинут партией «Справедливая Россия», депутат, председатель постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской области,

- Вадим Федорович Гришков, выдвинутый КПРФ, доцент (к.н.) кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления – филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

После представления в Леноблизбирком необходимых для выдвижения документов кандидат может начинать сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата. Таких подписей должно быть не менее 155 (максимум 162), 44 из них (максимум 46) – должны быть подписи депутатов советов депутатов муниципальных районов, городского округа, которые должны представлять не менее чем 14 муниципальных районов Ленинградской области (или не менее чем 13 муниципальных районов и Сосновоборский городской округ).

Депутат может поддержать только одного кандидата, выдвинутого любой политической партией. Отзыв подписи не допускается. Все подписи удостоверяются нотариально.

Документы для регистрации кандидата, в том числе подписи депутатов, представляются в Леноблизбирком в период с 20 по 29 июля. Одновременно с документами, необходимыми для регистрации, кандидат представляет в Леноблизбирком необходимые сведения о трех кандидатурах, одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области.

Принятие Леноблизбиркомом решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации – в течение 10 дней после подачи документов на регистрацию.

Виктория Полякова,

пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области