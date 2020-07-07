На пост губернатора Ленинградской области – 7 претендентов

Документы
для выдвижения кандидатом на должность губернатора Ленинградской области в
Избирательную комиссию подали:
-
Александр Юрьевич Калинин, выдвинут политической партией «Социальной защиты»,
занимает должность атамана в Станичном казачьем обществе «Станица Ладожская»,
-
Александр Фирович Габитов, выдвинут политической партией «Гражданская
платформа», является президентом регионального объединения работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Ленинградской области»,
-
Андрей Ярославович Лебедев, выдвинут ЛДПР, депутат, председатель постоянной
комиссии Законодательного собрания Ленинградской области,
-
Валерий Викторович Шинкаренко, выдвинут партией «Родина», работает
руководителем юридического департамента ООО «Аудиторско-консалтинговая
юридическая фирма «Объединенная юридическая коллегия»,
-
Александр Юрьевич Дрозденко, выдвинут политической партией «Единая Россия»,
губернатор Ленинградской области,
-
Александр Александрович Перминов, выдвинут партией «Справедливая Россия»,
депутат, председатель постоянной комиссии Законодательного собрания
Ленинградской области,
-
Вадим Федорович Гришков, выдвинутый КПРФ, доцент (к.н.) кафедры
государственного и муниципального управления Северо-Западного института
управления – филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации».
После
представления в Леноблизбирком необходимых для выдвижения документов кандидат
может начинать сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных
образований в поддержку выдвижения кандидата. Таких подписей должно быть не
менее 155 (максимум 162), 44 из них (максимум 46) – должны быть подписи
депутатов советов депутатов муниципальных районов, городского округа, которые
должны представлять не менее чем 14 муниципальных районов Ленинградской области
(или не менее чем 13 муниципальных районов и Сосновоборский городской округ).
Депутат
может поддержать только одного кандидата, выдвинутого любой политической
партией. Отзыв подписи не допускается.
Все подписи удостоверяются нотариально.
Документы
для регистрации кандидата, в том числе подписи депутатов, представляются в
Леноблизбирком в период с 20 по 29 июля.
Одновременно с документами, необходимыми для регистрации, кандидат
представляет в Леноблизбирком необходимые сведения о трех кандидатурах, одна из
которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена
полномочиями члена Совета Федерации - представителя от исполнительного органа
государственной власти Ленинградской области.
Принятие
Леноблизбиркомом решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации –
в течение 10 дней после подачи документов на регистрацию.
Виктория Полякова,
пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской
области