Как предстоящая перепись будет учитывать браки

Детальный анализ
состава российских семей возможен только на основе данных, полученных с помощью
переписи населения. Административные источники
не дают представления о
брачно-семейных отношениях в обществе, потому что они формировались для иных
целей.
Итоги последней Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2010 году, показали, что общая численность населения Санкт-Петербурга в возрасте 16 лет и старше составляет 4287,4 тыс. человек, в том числе 2403,2 тыс. женщин и 1884,2 тыс. мужчин, в Ленинградской области – 1481,6 тыс. человек, в том числе 804,0 тыс. женщин и 677,6 тыс. мужчин.
В 2010 году в зарегистрированном и незарегистрированном браке
состояли 954,5 тыс. мужчин и 968,3 тыс. женщин Санкт-Петербурга, никогда не
состояли в браке 465,4 тыс. мужчин и 423,7 тыс. женщин, официально разведенных
и разошедшихся 157,9 тыс. и 333,7 тыс. соответственно. В Ленинградской области
в зарегистрированном и незарегистрированном браке состояли 388,6 тыс. мужчин и
384,2 тыс. женщин, никогда не состояли в браке 161,9 тыс. мужчин и 114,3 тыс.
женщин, официально разведенных и разошедшихся 57,0 тыс. и 101,9 тыс. соответственно.
В переписных листах
будущей Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года,
выделены шесть категорий брачного состояния:
· - состою в
зарегистрированном браке;
· - состою в
незарегистрированном супружеском союзе;
· - разведен(а) официально
(развод зарегистрирован);
· - разошелся(лась);
· - вдовец, вдова;
· - никогда не состоял(а)
в браке, супружеском союзе.
Данные по
незарегистрированным бракам можно получить только в результате переписей
населения, ведь при их проведении спрашивают не о юридическом, а о фактическом
состоянии в браке по самоопределению. Интересно, что женщины, состоящие в партнерских
отношениях, чаще считают себя замужними, а мужчины в подобном союзе — холостяками.
Этот феномен замечен во многих странах при проведении переписей населения. Эксперты
полагают, что здесь сказывается различие в мужской и женской психологии, а
может, и логике.
Российские семьи
постоянно меняются, но, несмотря на тенденцию снижения уровня
зарегистрированных браков, основная часть населения по-прежнему стремится
оформить отношения официально. По данным переписи 2010 года в
зарегистрированном браке состояли 846,1 тыс. петербуржцев и 857,4 тыс.
петербурженок, в незарегистрированном примерно в восемь раз меньше –
соответственно, 108,4 тыс. и 110,9 тыс., в Ленинградской области в
зарегистрированном браке состояли 334,7 тыс. мужчин и 330,9 тыс. женщин, в
незарегистрированном примерно в шесть раз меньше – соответственно, 53,9 тыс. и
53,3 тыс. Таким образом, зарегистрированный брак продолжает оставаться одним из
важнейших институтов российского общества.
Государственные социальные
программы, типы и размеры льгот зависят от результатов переписи населения. Например,
госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала была
запущена после анализа данных переписи населения 2002 года.
Ранее планировалось,
что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с
предложением перенести перепись населения на 2021 год. 27 июня нынешнего года
председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о
переносе переписи на апрель 2021 года.