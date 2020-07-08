Как предстоящая перепись будет учитывать браки

Детальный анализ состава российских семей возможен только на основе данных, полученных с помощью переписи населения. Административные источники не дают представления о брачно-семейных отношениях в обществе, потому что они формировались для иных целей.

Итоги последней Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2010 году, показали, что общая численность населения Санкт-Петербурга в возрасте 16 лет и старше составляет 4287,4 тыс. человек, в том числе 2403,2 тыс. женщин и 1884,2 тыс. мужчин, в Ленинградской области – 1481,6 тыс. человек, в том числе 804,0 тыс. женщин и 677,6 тыс. мужчин.

В 2010 году в зарегистрированном и незарегистрированном браке состояли 954,5 тыс. мужчин и 968,3 тыс. женщин Санкт-Петербурга, никогда не состояли в браке 465,4 тыс. мужчин и 423,7 тыс. женщин, официально разведенных и разошедшихся 157,9 тыс. и 333,7 тыс. соответственно. В Ленинградской области в зарегистрированном и незарегистрированном браке состояли 388,6 тыс. мужчин и 384,2 тыс. женщин, никогда не состояли в браке 161,9 тыс. мужчин и 114,3 тыс. женщин, официально разведенных и разошедшихся 57,0 тыс. и 101,9 тыс. соответственно.

В переписных листах будущей Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года, выделены шесть категорий брачного состояния:

· - состою в зарегистрированном браке;

· - состою в незарегистрированном супружеском союзе;

· - разведен(а) официально (развод зарегистрирован);

· - разошелся(лась);

· - вдовец, вдова;

· - никогда не состоял(а) в браке, супружеском союзе.

Данные по незарегистрированным бракам можно получить только в результате переписей населения, ведь при их проведении спрашивают не о юридическом, а о фактическом состоянии в браке по самоопределению. Интересно, что женщины, состоящие в партнерских отношениях, чаще считают себя замужними, а мужчины в подобном союзе — холостяками. Этот феномен замечен во многих странах при проведении переписей населения. Эксперты полагают, что здесь сказывается различие в мужской и женской психологии, а может, и логике.

Российские семьи постоянно меняются, но, несмотря на тенденцию снижения уровня зарегистрированных браков, основная часть населения по-прежнему стремится оформить отношения официально. По данным переписи 2010 года в зарегистрированном браке состояли 846,1 тыс. петербуржцев и 857,4 тыс. петербурженок, в незарегистрированном примерно в восемь раз меньше – соответственно, 108,4 тыс. и 110,9 тыс., в Ленинградской области в зарегистрированном браке состояли 334,7 тыс. мужчин и 330,9 тыс. женщин, в незарегистрированном примерно в шесть раз меньше – соответственно, 53,9 тыс. и 53,3 тыс. Таким образом, зарегистрированный брак продолжает оставаться одним из важнейших институтов российского общества.

Государственные социальные программы, типы и размеры льгот зависят от результатов переписи населения. Например, госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала была запущена после анализа данных переписи населения 2002 года.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложением перенести перепись населения на 2021 год. 27 июня нынешнего года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе переписи на апрель 2021 года.