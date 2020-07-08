Малый бизнес осваивает интернет-торговлю

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области предлагает новую программу для бизнеса – микрозаймы «E-commerce» – для покрытия расходов, связанных с организацией электронной торговли.

Бизнесмены Ленинградской области уже получают первые микрозаймы по этой программе. Сумма займа сроком до 3 лет может составлять от 50 тысяч до 3 миллионов рублей, но не более 85% совокупной стоимости товаров, размещаемых на складах хранения электронных торговых площадок. Процентная ставка составляет 2,25% годовых без комиссий и скрытых платежей. Заявку на микрозайм можно подать на сайте 813.ru.

Кроме того, Региональный центр инжиниринга, действующий на базе Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области, предлагает услуги предпринимателям в области освоения интернет-площадок как перспективных каналов продаж. Центр готов оказать поддержку при выходе на платформы электронной коммерции, в частности, в проведении маркетинговых исследований рынка, помощи с сертификацией продукции, а также в регистрации товарного знака.