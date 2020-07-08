Малый бизнес осваивает интернет-торговлю

Фонд поддержки
предпринимательства Ленинградской области предлагает новую программу для
бизнеса – микрозаймы «E-commerce» – для покрытия расходов, связанных с
организацией электронной торговли.
Бизнесмены Ленинградской
области уже получают первые микрозаймы по этой программе. Сумма займа сроком до
3 лет может составлять от 50 тысяч до 3 миллионов рублей, но не более 85%
совокупной стоимости товаров, размещаемых на складах хранения электронных
торговых площадок. Процентная ставка составляет 2,25% годовых без комиссий и
скрытых платежей. Заявку на микрозайм можно подать на сайте 813.ru.
Кроме того, Региональный
центр инжиниринга, действующий на базе Фонда поддержки предпринимательства
Ленинградской области, предлагает услуги предпринимателям в области освоения
интернет-площадок как перспективных каналов продаж. Центр готов оказать
поддержку при выходе на платформы электронной коммерции, в частности, в
проведении маркетинговых исследований рынка, помощи с сертификацией продукции,
а также в регистрации товарного знака.