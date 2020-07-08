Новые туристические маршруты появятся в Гатчинском районе

Один из самых знаковых
проектов связан с именем российского полководца Александра Суворова. В честь
290-летия со дня рождения знаменитого военачальника, в Новой Ладоге, где
молодой Суворов командовал расквартированным здесь Суздальским пехотным полком,
активисты проекта «Аллея Славы – чудо богатыри» высадят аллею деревьев.
Ко Дню памяти сожженных
деревень у белых печей в деревне Большое Заречье Волосовского района будут
обустроены две туристические тропы. В деревне Дусево Кировского района у
памятника «Полуторке» организаторы проекта «Полевые госпитали Дороги жизни»
создадут военно-историческую экспозицию под открытым небом, где воссоздадут
полевые госпитали, окопы и блиндажи времен Великой Отечественной войны.
Также поддержку получили
проекты «Большая ладожская тропа» на создание экотропы вокруг Ладожского озера,
обустройство конного маршрута к усадьбе Демидовых в Тайцах и экомаршрутов к
усадьбе героя войны 1812 года Петра Христиановича Витгенштейна в Дружноселье,
исследование нового водного маршрута, пролегающего от Выборгского залива до
Ладожского озера.