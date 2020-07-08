Новые туристические маршруты появятся в Гатчинском районе

Один из самых знаковых проектов связан с именем российского полководца Александра Суворова. В честь 290-летия со дня рождения знаменитого военачальника, в Новой Ладоге, где молодой Суворов командовал расквартированным здесь Суздальским пехотным полком, активисты проекта «Аллея Славы – чудо богатыри» высадят аллею деревьев.

Ко Дню памяти сожженных деревень у белых печей в деревне Большое Заречье Волосовского района будут обустроены две туристические тропы. В деревне Дусево Кировского района у памятника «Полуторке» организаторы проекта «Полевые госпитали Дороги жизни» создадут военно-историческую экспозицию под открытым небом, где воссоздадут полевые госпитали, окопы и блиндажи времен Великой Отечественной войны.

Также поддержку получили проекты «Большая ладожская тропа» на создание экотропы вокруг Ладожского озера, обустройство конного маршрута к усадьбе Демидовых в Тайцах и экомаршрутов к усадьбе героя войны 1812 года Петра Христиановича Витгенштейна в Дружноселье, исследование нового водного маршрута, пролегающего от Выборгского залива до Ладожского озера.