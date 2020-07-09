Туристические маршруты области поборются за звание лучших

Для участия в конкурсе ленинградским
туроператорам и самостоятельным активистам, желающим заявить о туристском
маршруте, необходимо до 20 сентября зарегистрироваться на официальном сайте
премии http://award.tourawards.ru/ и разместить здесь описание проекта, его
презентацию и фото.
Маршруты будут оцениваться по 25
основным номинациям в соответствии с тематикой маршрута — городской,
приключенческой, гастрономической, военно-исторической, этнографической,
спортивной, культурно-познавательной, велосипедной, детской, выходного дня.
Принимаются также онлайн-маршруты, туры для пожилых людей, для людей с
ограниченными возможностями здоровья и другие.
В этом году организаторы подготовили две
специальные номинации: «За лучший туристический проект, посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне» и «За личный вклад в разработку и
популяризацию туристских маршрутов».
С подробной информацией о конкурсе можно
познакомиться на сайте Всероссийской туристской премии: tourawards.ru.