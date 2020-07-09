Туристические маршруты области поборются за звание лучших

Для участия в конкурсе ленинградским туроператорам и самостоятельным активистам, желающим заявить о туристском маршруте, необходимо до 20 сентября зарегистрироваться на официальном сайте премии http://award.tourawards.ru/ и разместить здесь описание проекта, его презентацию и фото.

Маршруты будут оцениваться по 25 основным номинациям в соответствии с тематикой маршрута — городской, приключенческой, гастрономической, военно-исторической, этнографической, спортивной, культурно-познавательной, велосипедной, детской, выходного дня. Принимаются также онлайн-маршруты, туры для пожилых людей, для людей с ограниченными возможностями здоровья и другие.

В этом году организаторы подготовили две специальные номинации: «За лучший туристический проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» и «За личный вклад в разработку и популяризацию туристских маршрутов».

С подробной информацией о конкурсе можно познакомиться на сайте Всероссийской туристской премии: tourawards.ru.