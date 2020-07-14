Местные улицы — часть дорожного нацпроекта

Местные улицы — часть дорожного нацпроекта

Почти 25 тысяч местных улиц, проездов и шоссе в городах и посёлках Ленинградской области становятся частью единой информационной карты автомобильных дорог России. Работа ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Рубрики : Дороги     14 Jul 2020

Технические паспорта дорог местные администрации предоставляют в федеральную информационно-аналитическую систему мониторинга формирования и использования средств дорожных фондов (СКДФ). Пока лидерами в этой работе являются Сосновый Бор, Тихвинский, Сланцевский, Подпорожский и Лужский районы. Медленнее идёт работа в Лодейнопольском, Тосненском и Выборгском районах.

«Дорожный комитет намерен менять принцип предоставления субсидий из областного бюджета на ремонт и строительство местных дорог: работа в СКДФ станет одним из основных показателей, по которым будет оцениваться готовность местной власти получить региональную помощь», — отметил предстатель дорожного ведомства Денис Седов.

Цель нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» — к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

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