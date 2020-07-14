Местные улицы — часть дорожного нацпроекта

Технические паспорта дорог местные
администрации предоставляют в федеральную информационно-аналитическую систему
мониторинга формирования и использования средств дорожных фондов (СКДФ). Пока
лидерами в этой работе являются Сосновый Бор, Тихвинский, Сланцевский,
Подпорожский и Лужский районы. Медленнее идёт работа в Лодейнопольском,
Тосненском и Выборгском районах.
«Дорожный комитет намерен менять принцип
предоставления субсидий из областного бюджета на ремонт и строительство местных
дорог: работа в СКДФ станет одним из основных показателей, по которым будет
оцениваться готовность местной власти получить региональную помощь», — отметил
предстатель дорожного ведомства Денис Седов.
Цель нацпроекта «Безопасные и качественные
дороги» — к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить
количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.