Местные улицы — часть дорожного нацпроекта

Технические паспорта дорог местные администрации предоставляют в федеральную информационно-аналитическую систему мониторинга формирования и использования средств дорожных фондов (СКДФ). Пока лидерами в этой работе являются Сосновый Бор, Тихвинский, Сланцевский, Подпорожский и Лужский районы. Медленнее идёт работа в Лодейнопольском, Тосненском и Выборгском районах.

«Дорожный комитет намерен менять принцип предоставления субсидий из областного бюджета на ремонт и строительство местных дорог: работа в СКДФ станет одним из основных показателей, по которым будет оцениваться готовность местной власти получить региональную помощь», — отметил предстатель дорожного ведомства Денис Седов.

Цель нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» — к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.