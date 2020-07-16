Молоку добавят инвестиций

«Молочное животноводство
один из драйверов нашего агропромышленного комплекса. Ленинградская область на
протяжении многих лет занимает первое место в России по молочной продуктивности
коров и входит в ТОП-10 по объему производства молока. В условиях коронавируса
мы ни на день не прекращали господдержку аграриев – сельхозпроизводители с
начала года уже получили 3 млрд рублей. И мы видим результат – наши предприятия
продолжают не просто производить качественную продукцию, но и планируют
дальнейшее развитие», – подчеркнул Александр Дрозденко.
В агропроме Ленинградской
области сегодня реализуется 45 проектов с общим объемом инвестиций 24,5 млрд
рублей. Более половины этих средств пойдут на развитие молочного
животноводства. Около 12 млрд рублей будет вложено в строительство
молочно-товарных ферм с общим поголовьем порядка 20 тысяч голов скота,
мощностью 130 тысяч тонн молока в год. В частности, племзавод «Бугры» вложит 2
млрд рублей в молочно-товарную ферму на 6 тысяч голов. Еще 1,2 млрд рублей
инвестиций пойдут в проекты по производству сыров мощность до 10 тысяч тонн
продукции в год.