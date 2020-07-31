Демидовский парк открыт для посетителей

Участниками мероприятия стали председатель комитета по туризму Ленинградской области Евгений Чайковский, председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой, директор Паркового агентства Ленинградской области Елена Любушкина, а также депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев.

В своей вступительной речи Евгений Чайковский отметил, что возрождение любой усадьбы возможно только при условии присутствия туристов. Для этого необходимо создать комфортные условия, как для посетителей парка, так и самой Демидовской усадьбы. Реставрацией усадьбы и других строений, входящих в ее состав, занимается комитет по культуре Ленинградской области, паркового ансамбля – комитет по туризму.

- Парк раскинулся на площади 180 гектар. Это больше, чем территория Приоратского парка или парка Монрепо. Чтобы нашим гостям было комфортно, мы должны обустроить тропинки, сделать безопасные переправы через ручьи, - сказал Евгений Чайковский.

В 2020 году при поддержке комитета по туризму Ленинградской области, в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области», Ленинградская областная молодежная общественная организация содействия развитию и становлению молодежи «Центр молодежных инициатив» выступила организатором проекта по созданию первого туристского маршрута на территории усадьбы Демидовых. Возглавила его руководитель просветительского проекта «Тайцы.2019», социокультурного проекта «Международный археологический волонтерский кампус Копорье» Инна Климова, маршрут пешей экскурсии разработала кандидат сельскохозяйственных наук Анна Полякова, имеющая более 20-летний опыт работы в музее – заповеднике «Гатчина». Проект реализовывался при участии смотрителя Демидовской усадьбы Игоря Иванова и воспитанников местного молодежного волонтерского клуба «Тайро».

В результате появился пеший маршрут «Прогулка вокруг Большой поляны» протяженностью 2,8 км по территории дворцово-паркового ансамбля Демидовской усадьбы. Здесь обустроили дорожки, установили указатели и временный понтонный мост. В ближайшее время в парке появятся таблички с QR-кодами, с помощью которых посетители смогут окунуться в историю объекта культурного наследия. Эти работы взяли на себя сотрудники Паркового агентства, в ведении которого находится парк усадьбы Демидовых.

Елена Любушкина добавила, что Парковое агентство весной текущего года провело обработку территории от клещей, занимается регулярным покосом травы, санитарной рубкой, большое внимание уделяя входной зоне в усадьбу. Елена Любушкина выразила благодарность главе администрации Таицкого поселения Ирине Львович и руководителю волонтерского отряда «Тайро» за помощь и поддержку.

- Волонтеры – молодцы. Они своими руками расчистили большую территорию парка перед усадьбой. Будем сотрудничать с ними и дальше, - отметила она.

Сегодня Парковое агентство решает вопрос о строительстве еще одного временного моста и о временном ограждении парка, периметр которого составляет 16 км. К сожалению, не все местные жители относятся к территории усадьбы как к объекту всемирного наследия ЮНЕСКО, устраивая здесь пикники, проникая в здание через окна. Кроме того, грядущие реставрационные работы также требуют охраны.

Что касается самой усадьбы, то работы по ее восстановлению пришлось приостановить. Председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой пояснил, что в процессе работы выяснилось, что остекление здание было выполнено в разное время и не все витражи необходимо сохранять в процессе реставрации. Это повлекло за собой внесение изменения в проект. Работы будут продолжены уже в следующем году, но осенью, до наступления холодов, здание будет законсервировано. Примерная стоимость реставрационных работа по восстановлению усадебного дома – около 200 млн рублей.

- В Демидовской усадьбе не будет открыт музей, в привычном понимании этого слова, из-за отсутствия коллекционного фонда. Мы планируем организовать здесь общественное пространство для проведения конференций, временных выставок и других культурных мероприятий, как внутри усадьбы, так и снаружи, - сказал Владимир Цой.

Сегодня также продолжается проектирование восстановительных работ других объектов усадебного комплекса – Готических ворот, Горбатого моста, Солнечных часов и других. Проект должен быть готов к концу текущего года, в 2021 году начнется их восстановление. Следующий этап – проектирование входной зоны усадьбы, где планируется разместить информационный центр, кафе и другие объекты инфраструктуры.

Елена Любушкина добавила, что уже сегодня Парковое агентство готово вместе с местной администрацией проводить на территории усадьбы праздники и мероприятия, а в зимнее время организовывать здесь встречу детей с Дедом Морозом. В ближайшее время – по субботам – здесь будут проводиться обзорные экскурсии по маршруту «Прогулка вокруг Большой поляны» по предварительной записи, в планах научного отдела агентства – тематические экскурсии по истории усадьбы. Несмотря на возможные отступления от графика из-за внесений изменений в проекты, участники презентации предположили, что через три – четыре года Демидовская усадьба будет приведена в порядок.

Участники мероприятия смогли прогуляться по парку в сопровождении руководителя проекта «Прогулка вокруг Большой поляны» Инны Климовой и автора экскурсионного маршрута Анны Поляковой, которая рассказала присутствующим о знаковых объектах Демидовского парка.

На Большой Поляне к гостям присоединилась руководитель конюшни «Графская усадьба» Светлана Василевская, восседая на своей лошади Браваде. Оказалось, что это не случайно. Евгений Чайковский рассказал, что комитет по туризму Ленинградской области приступает к реализации нового проекта «Две усадьбы» - продолжению работ по развитию туристских маршрутов по территориям Демидовского парка и усадьбы Петра Витгенштейна в поселке Дружноселье. Именно там располагается конюшня «Графская усадьба».

- В Демидовском парке мы хотим сделать отдельный кольцевой экскурсионный маршрут для конного и велосипедного туризма, чтобы спортсмены и всадники не пересекались с пешими туристами. Такую же тропу сделаем в Дружноселье и соединим две усадьбы одним велосипедным маршрутом, - сказал Евгений Чайковский.



