В подарок Ленинградской области от Санкт-Петербурга – бесплатные экскурсии

Группы в составе не более 15 человек начинают свое пешее путешествие от павильона Городского туристско-информационного бюро на Дворцовой площади.

Для того, чтобы принять участие в бесплатных экскурсиях желающие должны будут иметь при себе паспорт с пропиской в Ленинградской области.

Также 1 августа с 10.00 до 19.00 жители Ленобласти смогут принять участие в обзорной экскурсии на двухэтажном автобусе, предоставленном компанией City Sightseeing St. Petersburg: 8 комфортабельных автобусов будут отходить от Исаакиевской площади с интервалом 20 минут.

Запись на экскурсии, их расписание, подробности доступны на официальном туристском портале города Санкт-Петербурга visit-petersburg.ru.

Информацию можно получить и в Контакт-центре Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга по телефону: 8 (800) 222-88-12

Акция Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга будет организована с соблюдением масочного режима.