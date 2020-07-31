В подарок Ленинградской области от Санкт-Петербурга – бесплатные экскурсии

Группы
в составе не более 15 человек начинают свое пешее путешествие от павильона
Городского туристско-информационного бюро на Дворцовой площади.
Для
того, чтобы принять участие в бесплатных экскурсиях желающие должны будут иметь
при себе паспорт с пропиской в Ленинградской области.
Также
1 августа с 10.00 до 19.00 жители Ленобласти смогут принять участие в обзорной
экскурсии на двухэтажном автобусе, предоставленном компанией City Sightseeing
St. Petersburg: 8 комфортабельных автобусов будут отходить от Исаакиевской
площади с интервалом 20 минут.
Запись
на экскурсии, их расписание, подробности доступны на официальном туристском
портале города Санкт-Петербурга visit-petersburg.ru.
Информацию
можно получить и в Контакт-центре Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
по телефону: 8 (800) 222-88-12
Акция
Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга будет организована с соблюдением
масочного режима.