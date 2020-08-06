Гатчинский ПНИ получил медтехнику из Израиля

Помощь именно Гатчинскому психоневрологическому интернату была направлена неслучайно. На сегодняшний день Гатчинский район остается в «красной» зоне. В интернате, где проживают более 400 человек и еще более 200 человек персонала постоянно находятся в здании учреждения, введены все необходимые ограничительные меры. Дополнительная медицинская техника будет хорошим подспорьем в работе по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
- Новые обеззараживатели легкие, компактные и очень удобные. При
необходимости их можно переносить из помещения в помещение и обеззараживать
воздух в местах нахождения людей. Мы очень благодарны благотворителям, комитету
по внешним связям Ленинградской области за оперативную поддержку инициативы, а
также комитету социальной защиты населения Ленинградской области, который
постоянно оказывает помощь социальным
учреждениям, - сказал директор Гатчинского ПНИ Вадим Кузько.
Церемония передачи медтехники для
профилактики коронавируса проходила 6 августа в офисе комитета соцзащиты
населения Ленинградской области. Власти Ленобласти поблагодарили Израиль за помощь.
- В последние годы у Ленинградской области сложились партнерские
отношения с Израилем. Коронавирусная инфекция - беда, с которой вынуждены
бороться все государства. Помощь нашим социальным учреждениям стала хорошим
подспорьем в борьбе с пандемией, ─ отметил заместитель председателя правительства
Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.
Техника приобретена на средства, выделенные из бюджета агентства
по международному сотрудничеству при МИД Израиля, которое обычно помогает
развивающимся странам, а сейчас мобилизовало поддержку для всех, кто нуждаются
в помощи.
По словам Генерального консула Израиля в Санкт-Петербурге Ольги
Слов, «Генконсульство считает необходимым помогать тем, кто находится в
эпицентре борьбы с коронавирусной инфекцией».
- Когда
мы смотрим на медико-социальные учреждения, то понимаем, что они находятся в
повышенной зоне риска – так в любой стране, в любом месте. Мы надеемся, что
наша помощь поможет облегчить ситуацию в Гатчинском психоневрологическом
интернате, - выразила уверенность Ольга Слов.