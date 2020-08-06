Гатчинский ПНИ получил медтехнику из Израиля

Помощь именно Гатчинскому психоневрологическому интернату была направлена неслучайно. На сегодняшний день Гатчинский район остается в «красной» зоне. В интернате, где проживают более 400 человек и еще более 200 человек персонала постоянно находятся в здании учреждения, введены все необходимые ограничительные меры. Дополнительная медицинская техника будет хорошим подспорьем в работе по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

- Новые обеззараживатели легкие, компактные и очень удобные. При необходимости их можно переносить из помещения в помещение и обеззараживать воздух в местах нахождения людей. Мы очень благодарны благотворителям, комитету по внешним связям Ленинградской области за оперативную поддержку инициативы, а также комитету социальной защиты населения Ленинградской области, который постоянно оказывает помощь социальным учреждениям, - сказал директор Гатчинского ПНИ Вадим Кузько.

Церемония передачи медтехники для профилактики коронавируса проходила 6 августа в офисе комитета соцзащиты населения Ленинградской области. Власти Ленобласти поблагодарили Израиль за помощь.

- В последние годы у Ленинградской области сложились партнерские отношения с Израилем. Коронавирусная инфекция - беда, с которой вынуждены бороться все государства. Помощь нашим социальным учреждениям стала хорошим подспорьем в борьбе с пандемией, ─ отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Техника приобретена на средства, выделенные из бюджета агентства по международному сотрудничеству при МИД Израиля, которое обычно помогает развивающимся странам, а сейчас мобилизовало поддержку для всех, кто нуждаются в помощи.

По словам Генерального консула Израиля в Санкт-Петербурге Ольги Слов, «Генконсульство считает необходимым помогать тем, кто находится в эпицентре борьбы с коронавирусной инфекцией».

- Когда мы смотрим на медико-социальные учреждения, то понимаем, что они находятся в повышенной зоне риска – так в любой стране, в любом месте. Мы надеемся, что наша помощь поможет облегчить ситуацию в Гатчинском психоневрологическом интернате, - выразила уверенность Ольга Слов.