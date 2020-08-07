В Гатчинском районе возобновится выездной прием МФЦ

Услугами выезда специалиста на дом могут воспользоваться инвалиды и участники ВОВ, Герои Социалистического труда, Герои Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены семей умерших, удостоенных подобных званий. Обратиться за услугой также имеют право граждане, награжденные орденами Трудовой Славы трех степеней, инвалиды боевых действий и супруги умерших ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак, родители погибших при исполнении обязанностей на территории Чеченской Республики. Право на бесплатный выездной прием имеют граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Обслуживание осуществляется по всем услугам, кроме оформления биометрических загранпаспортов, водительских удостоверений, полиса ОМС и регистрации рождения ребенка. Плата за госпошлину наличными не принимается, необходимо заплатить в банке или по безналичному расчету.

Специалистами предпринимаются все меры по защите от вируса: дезинфицируют руки, используют маски и перчатки.

Заказать услугу можно по специально выделенной телефонной линии 8(812)456-20-20 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 либо по единому номеру справочной службы центров «Мои Документы» 8-800-500-00-47.