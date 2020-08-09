Неделя с 10 августа начнется с отключений электроэнергии в Гатчине и районе

10.08.2020 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина

ул. Тосненская д. 6А, 6Б,

ул. Северная д. 14, 15, 35, 36, 41,

ул. Тосненская д. 1, 1А, 1Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 11.

ул. Южная д. 1А, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 8А.

п. Торфяное д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12А, 13, 14, 16,

ул. Тосненская д. 2, 2Б, 2В, 5Б, 5В,

ул. Западная д. 20, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48,

ул. Восточная д. 20А, 20В, 22, 25, 27, 29, 31, 32,

ул. Хвойная д. 3.

11.08.2020 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина

ул. Комсомольцев Подпольщиков д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,

ул. Полевая д. 1, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7Б, 8, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31,

ул. Сызранская д. 27,

ул. Колпанская д. 4, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 6Б, 11,

ул. Северная д. 27А, 27Б,

ул. Западная д. 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

пер. Северный д. 3, 5,

ул. Сызранская д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 17Б, 17В, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,

ул. Комсомольцев Подпольщиков д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 45, 47, 49, 51, 54, 56, 58, 60,

пер. Комсомольский д. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

пер. Береговой д. 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 19,

ул. Круговая д. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22,

ул. Покровская д. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17/1, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 30Б, 30В, 31, 32А, 32Б, 32В, 34, 34А, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 41.

11.08.2020 – 14.08.20 с 09:00 до 17:00 (с включением на ночь)

г. Гатчина

пр-кт. 25-го Октября д. 75,

ш. Пушкинское д. 15А.

12.08.2020 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина

ул. Рубежная д. 1/3, 9,

пер. Светлый д. 2, 3, 5, 9, 11.

13.08.20 с 09:00 до 12:00

пгт. Вырица

ул. Жертв Революции д. 1-18,

ул. Соболевского д. 21, 23-39,

ул. Сергучевская д. 1-9,

ул. Андреевская д. 1-19,

ул. Сергучевская д. 12-16.

10.08.20 с 09:00 до 12:00

пгт. Сиверский

ул. Коминтерна д. 7-15

14.08.20 с 09:00 до 16:00

пгт. Сиверский

пр-кт. Пролетарский д. 1-34,

ул. Стурцеля д. 1-26,

ул. Вишневского д. 1-55А.





Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

10.08.20 с 09.00 до 18.00

Пудомягское СП:

д. Монделево.

10.08.20 с 08.00 до 17.00

Кобринское СП:

д. Мельница,

д. Кобрино,

д. Покровка,

д. Прибытково,

п. Суйда,

СНТ «Егерьское», «Лесное».

10.08.20 с 10:00 до 20:00

Сиверское ГП:

д. Большево.

10.08.20 с 10.00 до 17.00

д. Истинка.